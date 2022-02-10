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    讚嘆台灣「洗腦」神曲！ 紐時：1首歌讓外國人想倒垃圾

    聽到世界名曲〈給愛麗絲〉（Für Elise）就想要倒垃圾，對台灣人而言稀鬆平常，但對外國人是件非常特別的事。（資料照）

    聽到世界名曲〈給愛麗絲〉（Für Elise）就想要倒垃圾，對台灣人而言稀鬆平常，但對外國人是件非常特別的事。（資料照）

    2022/02/10 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕聽到世界名曲〈給愛麗絲〉（Für Elise）就想要倒垃圾，對台灣人而言稀鬆平常，但對外國人是件非常特別的事。美國媒體最近報導，對世界上許多人來說，這首古典樂曲是普遍存在兒童鋼琴練習曲或玩具配樂，但在台灣卻是洗腦神曲，召喚民眾趕快下樓倒垃圾。

    《紐約時報》報導，在台灣〈給愛麗絲〉響起後，在接下來的20分鐘裡，原本平靜的街頭變成聚會場合，人們步行或騎自行車等方式，將預先分類的垃圾拿到垃圾車前，同時遇到鄰居朋友寒暄幾句，聊聊八卦。

    報導提到，台灣的垃圾車音樂不僅有貝多芬（Ludwig van Beethoven）名曲〈給愛麗絲〉，還有波蘭19世紀作曲家特克拉（Tekla Bądarzewska-Baranowska）的傳世名作〈少女的祈禱〉（Maiden's Prayer）。這都是來自台灣數十年來的「垃圾不落地」政策，這在世界上絕無僅有，垃圾車每週5天風雨無阻，讓曾經被稱為「垃圾島」的台灣變成一個乾淨的社會。

    「垃圾不落地」政策在台灣發揮效果，根據英國環境諮詢公司Eunomia的數據顯示，台灣的家庭資源回收率超過50%，僅次於德國，是全球人均廢棄物產量最少的國家之一。

    台灣垃圾管理專家馬耐德（Nate Maynard）表示，垃圾車在台灣成功環保政策中所扮演的角色不容忽視，這讓民眾必須面對自己製造的垃圾，必須自己處理、拿出來倒。

    為何選擇〈給愛麗絲〉和〈少女的祈禱〉至今仍是謎，民間相傳使用〈少女的祈禱〉，是因為曾任衛生署長的許子秋恰好聽到女兒演奏起這首歌，於是決定採用，而〈給愛麗絲〉則是從德國買進垃圾車時就帶有的音樂。

    對於某些人來說，這些歌曲已成為巴夫洛夫式的制約反應，馬耐德回憶曾在倫敦一處公園散步時聽到〈給愛麗絲〉，「我感到熱血沸騰，我有衝動想抓起我的垃圾袋」。

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