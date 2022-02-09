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    歐洲王室淪陷 西班牙國王確診 上月底曾與賴清德接觸

    西班牙國王菲利普六世9日確診。（歐新社）

    西班牙國王菲利普六世9日確診。（歐新社）

    2022/02/09 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，歐洲王室似乎也「淪陷」。繼丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II）染疫後，西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）今（9日）也傳確診。值得注意的是，菲利普六世上月也有出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，過程中與我國副總統賴清德有接觸。

    綜合外媒報導，西班牙王室今天發布聲明，指現年54歲的國王菲利普六世，8日晚出現輕微症狀，週三上午接受PCR檢測結果呈陽性，將隔離7天時間。另外王后萊蒂西亞（Queen Letizia）、小公主蘇菲亞（Princess Sofia）皆未出現症狀，不清楚是否也有皆受檢測。至於王位第一順位繼承人蕾歐諾公主（Princess Leonor），目前人在英國威爾斯（Wales）的寄宿學校就讀。

    據悉，菲利普六世去年5月打了首劑疫苗，但王室並未透露他知後是否有接種第二劑、第三劑。另外，西班牙王室表示，國王目前身體狀況良好，打算隔離期間在其住所薩蘇埃拉宮（Palacio de la Zarzuela）維持平時的工作；西班牙首相桑傑士（Pedro Sánchez）也致電關心，期望國王早日康復。

    值得注意的是，副總統賴清德上月28日參加宏都拉斯新任總統卡蕬楚時，除了與美國副總統賀錦麗有互動，與菲利普六世也有簡短寒暄，在西班牙王室公開的影片中能看到2人互相致意的片段。

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