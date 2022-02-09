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    「防疫疲乏」達臨界點！ 民調：7成美國人願與病毒共存

    武肺疫情延燒2年多，「抗疫疲乏」讓美國人想「躺平」，越來越多人接受與病毒共存，支持強制接種疫苗令的比例也下降。圖為反疫苗人士在紐約市區示威。（法新社）

    武肺疫情延燒2年多，「抗疫疲乏」讓美國人想「躺平」，越來越多人接受與病毒共存，支持強制接種疫苗令的比例也下降。圖為反疫苗人士在紐約市區示威。（法新社）

    2022/02/09 22:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，累計確診人數已超過4億，不過《紐約時報》直指，疫情延燒超過2年，美國「防疫疲乏」已達臨界點，幾份稍早在Omicron仍肆虐全美大部分地區期間所做的民調顯示，許多美國人眾的防疫意志已動搖，主張與病毒共存者漸成主流，想重回常態的比例，已追平甚至超越堅持防疫不懈者。

    報導中說，在蒙茅斯大學（Monmouth University）一項民調中，有70%的美國人同意「是時候接受COVID-19病毒繼續存在了，我們只需要繼續我們的生活」的說法。該調查還發現，支持疫苗強制令的比例，已從2021年9月份的53%下降至43%，同期對戴口罩和保持社交距離的支持率，也從63%下降至52%。

    雅虎新聞／輿觀（Yahoo News／YouGov）一份近日所做的調查也發現，46%的受訪者覺得美國人應「學習與疫情共處、回到往日常態」，覺得「應加把勁接種、篩檢與戴好口罩」只有43%。

    共和黨調研公司「梯隊透視」（Echelon Insights）一份調查也有類似發現，稱55%的選民覺得應「比照流感來對待COVID-19」，有38%的人則認為應以公衛危機看待。

    在疫情期間，美國不少保守派民眾一直抗拒打疫苗和戴口罩，並指摘拜登政府藉此打壓。不過繼丹麥、英國及西班牙等國之後，美國數個民主黨主政的州，近日也相繼宣布解除學校全面戴口罩等強制命令，這也代表著部份地方防疫，已進入與病毒共存的新階段。

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