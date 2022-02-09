為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    把貓「當球踢」拍片上傳 英超足球選手面臨4年徒刑

    法國裔英超足球選手祖瑪（Kurt Zouma）日前在拍攝踢貓、打貓等虐貓影片上傳，引發各界撻伐，目前法國動保團體已向檢方提出檢舉，若罪名成立，祖瑪恐面臨最高4年徒刑及英鎊5萬元（折合台幣約189萬元）罰款。（路透檔案照）

    法國裔英超足球選手祖瑪（Kurt Zouma）日前在拍攝踢貓、打貓等虐貓影片上傳，引發各界撻伐，目前法國動保團體已向檢方提出檢舉，若罪名成立，祖瑪恐面臨最高4年徒刑及英鎊5萬元（折合台幣約189萬元）罰款。（路透檔案照）

    2022/02/09 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕法國裔英超足球選手祖瑪（Kurt Zouma）日前在英國與友人拍攝踢貓、打貓等虐貓影片上傳，引發各界撻伐，目前法國動保團體已向檢方提出檢舉，若罪名成立，祖瑪恐面臨最高4年徒刑及英鎊5萬元（折合台幣約189萬元）罰款。

    《獨立報》報導，法國裔英超西漢姆隊（West Ham）足球選手祖瑪，日前在英國埃塞克斯（Essex）自宅，與友人拍攝踢貓、巴貓等虐貓影片上傳社群平台，引爆社會不滿，各界也群起撻伐。

    對此，法國最大動物保護組織「三千萬朋友基金會」（La Fondation 30 Millions d'Amis）已向法國檢方提出檢舉，若起訴並判刑，根據法國2021年最新頒布的嚴格動保新法，祖瑪最高將面臨4年徒刑及相當於英鎊5萬元（折合台幣約189萬元）罰款。

    該組織發言人表示：「我們譴責這個令人髮指的行為，我們要求他（祖瑪）所屬的足球隊開除他，並已經提出相關法律檢舉。」

    祖瑪虐貓畫面一出，就立刻引起國際各界撻伐，英超選手、法國高層政治人物等都嚴厲譴責該行為。

    雖然祖瑪已發出聲明表達「深切後悔」自己的所做所為，且該次虐貓為「單一事件」，但英國當地警方已經與動物福利組織RSPCA聯絡，將針對這起虐貓事件進行調查。

    相關影片請見：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    足球》獨立「泡泡模式」、最高規格防疫 台灣隊為何仍被突破感染？
    2022/02/08 21:57

    足球》獨立「泡泡模式」、最高規格防疫 台灣隊為何仍被突破感染？
    足球》Spotify斥資88.9億 成為巴塞隆納贊助商
    2022/02/08 19:44

    足球》Spotify斥資88.9億 成為巴塞隆納贊助商

    男星出食譜書 被網批：出寫真集才對
    足球》台灣女足英雌搭專機抵台 檢測後送檢疫所、隔離旅館
    2022/02/08 18:27

    足球》台灣女足英雌搭專機抵台 檢測後送檢疫所、隔離旅館
    亞洲盃》中國女足隔16年奪冠 球評怒批中國男足：丟人！
    2022/02/07 09:45

    亞洲盃》中國女足隔16年奪冠 球評怒批中國男足：丟人！

    自由免費送你加菜金 海霸王相關企業飯店隨你選
    老虎也會像貓發出呼嚕聲嗎？獸醫：會
    2022/02/04 17:18

    老虎也會像貓發出呼嚕聲嗎？獸醫：會
    陳亭妃化身饒舌歌手與大支合唱 籲關心動物權益
    2022/02/03 14:06

    陳亭妃化身饒舌歌手與大支合唱 籲關心動物權益
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播