把貓「當球踢」拍片上傳 英超足球選手面臨4年徒刑

法國裔英超足球選手祖瑪（Kurt Zouma）日前在拍攝踢貓、打貓等虐貓影片上傳，引發各界撻伐，目前法國動保團體已向檢方提出檢舉，若罪名成立，祖瑪恐面臨最高4年徒刑及英鎊5萬元（折合台幣約189萬元）罰款。（路透檔案照）

2022/02/09 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕法國裔英超足球選手祖瑪（Kurt Zouma）日前在英國與友人拍攝踢貓、打貓等虐貓影片上傳，引發各界撻伐，目前法國動保團體已向檢方提出檢舉，若罪名成立，祖瑪恐面臨最高4年徒刑及英鎊5萬元（折合台幣約189萬元）罰款。

據《獨立報》報導，法國裔英超西漢姆隊（West Ham）足球選手祖瑪，日前在英國埃塞克斯（Essex）自宅，與友人拍攝踢貓、巴貓等虐貓影片上傳社群平台，引爆社會不滿，各界也群起撻伐。

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對此，法國最大動物保護組織「三千萬朋友基金會」（La Fondation 30 Millions d'Amis）已向法國檢方提出檢舉，若起訴並判刑，根據法國2021年最新頒布的嚴格動保新法，祖瑪最高將面臨4年徒刑及相當於英鎊5萬元（折合台幣約189萬元）罰款。

該組織發言人表示：「我們譴責這個令人髮指的行為，我們要求他（祖瑪）所屬的足球隊開除他，並已經提出相關法律檢舉。」

祖瑪虐貓畫面一出，就立刻引起國際各界撻伐，英超選手、法國高層政治人物等都嚴厲譴責該行為。

雖然祖瑪已發出聲明表達「深切後悔」自己的所做所為，且該次虐貓為「單一事件」，但英國當地警方已經與動物福利組織RSPCA聯絡，將針對這起虐貓事件進行調查。

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