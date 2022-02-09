恐怖！夫燦笑持刀提嫩妻頭顱逛街 驚悚畫面曝光引熱議

將17歲妻子莫娜斬首後，海達里拿著妻子頭顱逛街。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2022/02/09 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗1名現年17歲人妻莫娜（Mona Heydari），自從12歲嫁給丈夫後長期被家暴，日前趁機逃往土耳其居住，卻因獨自在外生活有困難而返回伊朗，莫娜抵伊國數日後，遭丈夫綁架後斬首，接著他公然提著妻子頭顱街頭，誇張行徑被一旁路人錄製影片後上傳，近期被伊國網友瘋傳，引起外界關注。

綜合媒體報導，現年17歲人妻莫娜12歲時被迫嫁給丈夫海達里（Sajjad Heydari），因長期遭受丈夫家暴對待，日前趁機逃往土耳其謀生，但因獨自在外生活有困難，近日悄悄返回伊國生活。

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孰料莫娜抵達伊國幾日後，海達里於5日就找了數名兄弟綁架妻子，憤而持刀砍下對方頭顱，任意丟棄軀體後，一手持刀、一手拿著莫娜的頭逛街，誇張行徑被路人錄製影片上傳，消息曝光後，引起外界震撼與斥責。

當地警調表示，由於莫娜在土耳其傳送照片給海達里，此舉加劇兇手的負面情緒，因此才會痛下毒手，目前已將3名男嫌逮捕，目前尚未定罪。

婦女委員會對此表示，由於當局遲遲未將此類型嫌犯定罪，導致國內榮譽殺人（為維護家族名譽殺人）事件持續發生；部分人士則指出，伊國只要年滿13歲即可合法結婚，應提高法定結婚年齡來保障女性。

Divorce Muslim Style:



[A]n Iranian man grinning… clutching the severed head of his… wife （17） — whom he decapitated in an “honor killing,”



The gruesome footage shows Sajjad Heydari strolling w/ Mona Heydari’s head in 1 hand and a blade in the other.https://t.co/oVAVFHZIyc — Militant Islam Monitor （@MIslamMonitor） February 8, 2022

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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