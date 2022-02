恐怖！夫燦笑持刀提嫩妻頭顱逛街 驚悚畫面曝光引熱議

2022/02/09 17:15

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗1名現年17歲人妻莫娜(Mona Heydari),自從12歲嫁給丈夫後長期被家暴,日前趁機逃往土耳其居住,卻因獨自在外生活有困難而返回伊朗,莫娜抵伊國數日後,遭丈夫綁架後斬首,接著他公然提著妻子頭顱街頭,誇張行徑被一旁路人錄製影片後上傳,近期被伊國網友瘋傳,引起外界關注。

綜合媒體報導,現年17歲人妻莫娜12歲時被迫嫁給丈夫海達里(Sajjad Heydari),因長期遭受丈夫家暴對待,日前趁機逃往土耳其謀生,但因獨自在外生活有困難,近日悄悄返回伊國生活。

孰料莫娜抵達伊國幾日後,海達里於5日就找了數名兄弟綁架妻子,憤而持刀砍下對方頭顱,任意丟棄軀體後,一手持刀、一手拿著莫娜的頭逛街,誇張行徑被路人錄製影片上傳,消息曝光後,引起外界震撼與斥責。

當地警調表示,由於莫娜在土耳其傳送照片給海達里,此舉加劇兇手的負面情緒,因此才會痛下毒手,目前已將3名男嫌逮捕,目前尚未定罪。

婦女委員會對此表示,由於當局遲遲未將此類型嫌犯定罪,導致國內榮譽殺人(為維護家族名譽殺人)事件持續發生;部分人士則指出,伊國只要年滿13歲即可合法結婚,應提高法定結婚年齡來保障女性。

