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    悚！男大生遭仇家「斬首」頭顱遭棄置於曾犯案教堂附近

    印度21歲的男大生維特利維爾日前遭仇家斬首，頭顱被棄置於教堂附近。教堂示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    印度21歲的男大生維特利維爾日前遭仇家斬首，頭顱被棄置於教堂附近。教堂示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2021/09/17 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！印度近日發生一件兇殺案，一位男大生竟在光天化日之下遭到「斬首」，頭顱還被棄置在教堂附近，警方循線調查後得知這是一起「仇殺案件」，與去年10月所發生的教堂命案有關聯。

    根據《新印度快報》報導，印度甘吉布勒姆（Kancheepuram）當地一處村莊，21歲的男大生維特利維爾（G Vetrivel），去年10月，為了報復仇人亞庇榭（Abhishek），趁對方參加完婚禮，走出伊路邁尤教堂（Erumaiyur）後，狠心將其殺害。

    報導提到，今年9月14日晚間，維特利維爾結束和朋友聚會後，獨自騎車返家，未料他卻遇到4名男子意圖尋仇，當街將其包圍後斬首，維特利維爾的頭顱，被棄置在當初他行兇的教堂附近，屍體則被扔在達卡斯特路（Dharkast Road）。

    報導指出，當地民眾於15日早上發現了維特利維爾的頭顱，但早已血肉模糊，因此花了一段時間才辦認出其身分。警方透露，這是一起「仇殺案件」，因為亞庇榭的兄弟近日才獲保釋出獄，初判他們應該涉嫌重大，正全力追捕中。

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