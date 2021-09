悚！男大生遭仇家「斬首」頭顱遭棄置於曾犯案教堂附近

2021/09/17 16:53

〔即時新聞/綜合報導〕駭人聽聞!印度近日發生一件兇殺案,一位男大生竟在光天化日之下遭到「斬首」,頭顱還被棄置在教堂附近,警方循線調查後得知這是一起「仇殺案件」,與去年10月所發生的教堂命案有關聯。

根據《新印度快報》報導,印度甘吉布勒姆(Kancheepuram)當地一處村莊,21歲的男大生維特利維爾(G Vetrivel),去年10月,為了報復仇人亞庇榭(Abhishek),趁對方參加完婚禮,走出伊路邁尤教堂(Erumaiyur)後,狠心將其殺害。

報導提到,今年9月14日晚間,維特利維爾結束和朋友聚會後,獨自騎車返家,未料他卻遇到4名男子意圖尋仇,當街將其包圍後斬首,維特利維爾的頭顱,被棄置在當初他行兇的教堂附近,屍體則被扔在達卡斯特路(Dharkast Road)。

報導指出,當地民眾於15日早上發現了維特利維爾的頭顱,但早已血肉模糊,因此花了一段時間才辦認出其身分。警方透露,這是一起「仇殺案件」,因為亞庇榭的兄弟近日才獲保釋出獄,初判他們應該涉嫌重大,正全力追捕中。

According to police, a 21-year-old man was allegedly beheaded and his head was placed in front of a church in TN's Kancheepuram district while his mutilated body was thrown away in another location. @NovinstonLobo @xpresstn https://t.co/yTKX1H5dap