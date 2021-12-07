悚！不滿私奔結婚 弟「手持鐮刀」砍下胞姊頭顱後與母自拍

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）近日發生1起近「榮譽殺人」（為維護家族名譽殺人）事件，1名19歲女子與20歲男子結婚後，她17歲的弟弟對此極度不滿，近日手持鐮刀砍下女子頭部，再帶著頭顱與母親自拍；據悉，當地警方已將2人逮捕。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2021/12/07 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）近日發生1起「榮譽殺人」（為維護家族名譽殺人）事件，1名19歲女子與20歲男子私奔結婚，她17歲的弟弟對此極度不滿，近日手持鐮刀砍下女子頭部，再帶著頭顱與母親自拍；據悉，當地警方已將2人逮捕。

綜合外媒報導，19歲不具名的女子於今年6月初與同校20歲男子私奔，家屬未見女兒蹤影而報警尋人，直至6月21日警察發現，這名19歲女子已經結婚，並與丈夫居住於拉德岡區（Ladgaon）。

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報導提到，母親與17歲的弟弟得知女子結婚消息後，認為此行為會導致家族名譽受損，2人本月5日造訪女子住所，趁對方在廚房準備茶水時，弟弟手持鐮刀砍下胞姊頭部，再帶著頭顱與母親用手機自拍。

據悉，女子20歲丈夫也差點慘遭殺害，但他伺機逃離住所並向警方報案，這起殺人事件才會曝光。

警察局長戈亞爾（Nimit Goyal）提到，查扣男嫌的手機後，經翻找發現他與母親合拍的斷頭照已被刪除，「我們正想辦法復原這張證據照片」；據悉，警方已逮捕母親與弟弟，2人目前被拘禁中。

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