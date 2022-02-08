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    武漢肺炎》香港+625例再創新高 疫苗通行證24日起實施

    香港今天新增625例再創新高，港府宣布加強防疫措施。圖為香港民眾排隊接受採檢。（美聯社）

    香港今天新增625例再創新高，港府宣布加強防疫措施。圖為香港民眾排隊接受採檢。（美聯社）

    2022/02/08 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕香港近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，今天新增625例確診，再創單日新高。眼看新增確診數連連創新高，香港政府宣布再加強防疫措施，限聚令將縮緊至2人，並將實施跨家庭限聚令、疫苗通行證等管制。

    綜合港媒報導，香港今天新增625例確診，大多為本土病例，除15例疑似感染Delta變種病毒外，其餘都懷疑是感染Omicron變種病毒。香港衛生署長林文健指出，過去2週新增的確診病例約有85%感染Omicron，33棟大樓涉及群聚感染，形容疫情態勢是「危如累卵」，呼籲民眾配合，減少跨家庭聚會與社交活動。

    香港食物及衛生局常任秘書長陳松青宣布，自10日起，4人限聚令縮緊為2人限聚令，任何私人處所不得有2個家庭以上跨家庭聚會。另外，24日起實施疫苗通行證，僅有12歲以下兒童或因醫療因素不適合接種疫苗者可被豁免，適用場所包含商場、百貨公司、超市、傳統市場、髮廊、宗教場所等，但暫時不會在大眾運輸工具上實施。

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