孫兒不睡覺 阿嬤怒抓「18個月男嬰」猛撞牆致死

印度1名阿嬤撞見2名孫兒晚上不睡覺，突情緒失控抓起18個月大男嬰謝萊什與4歲大兒子魯特維朝牆壁猛撞，導致男嬰頭部嚴重受傷致死。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2022/02/08 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度古吉拉特邦（Gujarat）1名父親託付自己18個月大男嬰與4歲男童給阿嬤照顧，未料這名阿嬤撞見2名孫兒晚上不睡覺，突情緒失控抓起2人朝牆壁猛撞，導致男嬰頭部嚴重受傷致死；事發後，阿嬤卻謊稱男嬰因病逝世，父親查覺情況有異，向胞姐詢問才真相大白；當地警方表示，已接獲報案並介入調查中。

綜合外媒報導，由於妻子返回娘家居住，父親塔科雷（Mukesh Thakore）為了外出工作，於上月底將2個孩子，分別為18個月大男嬰謝萊什（Shailesh）、4歲大兒子魯特維克（Rutvik）託給自己母親照顧，未料謝萊什於24日卻突然逝世。

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塔科雷向警方透露，他的母親拉瓦爾（Chandrika alias Sharmi Raval）24日突然告知，小兒子謝萊什忽然生病，緊急送醫急救，未料他抵達醫院時男嬰早已逝世，並同時發現魯特維克的臉上有傷，疑似遭人毆打。

塔科雷提到，查覺孩子情況有異，便向胞姊詢問後發現，母親拉瓦爾於23日晚上撞見2名孫兒在外面玩不睡覺，憤而毆打2人，才會導致魯特維克臉部受傷，男嬰謝萊什則當場死亡。

據鄰居透露，「23日半夜有聽見孩子尖叫聲，以及孩子們被打的聲音」；大兒子魯特維克則說，「阿嬤拉瓦爾常常生氣後打人，當日把2人抓起朝牆壁猛撞、重摔地上」。

醫院經驗屍後，發現死者男嬰生前遭他人毆打，導致頭部嚴重受傷致死；當地警方表示，指控拉瓦爾涉嫌虐待兒童與謀殺罪，目前已將女嫌逮捕，此案展開細部調查中。

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