南韓日增3.6萬例確診 春節連假人流接觸影響估本週顯現

南韓中央防疫對策本部今通報，截至零時較前1日新增3萬6719例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診。圖為民眾排隊等待採檢。（彭博）

2022/02/08 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部今通報，截至零時較前1日新增3萬6719例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診、36人死亡，現有重症患者268例。防疫部門預測，春節期間人口流動、面對面接觸的影響，將於本週顯現。

綜合韓媒報導，新增的3萬6719例中，境外移入僅佔100例，其他全是社區感染，首都圈2.1萬例、佔5成7；其他地區1萬5619例、約佔4成3。目前累計108萬1681例確診、6922人過世。

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報導指出，南韓連續4天日增逾3萬例，變異株Omicron感染比例高達9成2，防疫部門憂心新增病例可能大幅增加，並推估春節連假人口流動、實體接觸帶來的影響，將在本週顯現。好加在的是，日增確診激增未致重症攀升，Omicron重症率僅變異株Delta的3分之1至5分之1。

然而，南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬昨示警，據疾病管理廳、國內外專家預測，受到Omicron傳播影響，月底日增確診可能出現13至17萬例。

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