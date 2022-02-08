「GAY」錯了嗎？ 印度國會要求更改聖城加雅機場代號

印度有國會小組近日要求政府和IATA交涉，更改加雅機場的機場代號「GAY」。（圖翻攝自推特）

2022/02/08 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕位於印度比哈爾邦的加雅（Gaya）被印度教徒視為聖城，印度有國會小組近日就提出報告指出，加雅國際機場的機場代號「GAY」非常不妥，要求政府與國際航空運輸協會（IATA）交涉更改。雖然國會小組並未說明「GAY」這個機場代號到底哪裡不妥，但外界都知道該字眼也指涉同性戀，看在印度教徒眼裡「不合宜」。

綜合外媒報導，印度國會人民院公共企業委員會官網4日公開一份報告，內容提到印度民航部早前接獲加雅機場代號更名要求後，有請託國營的印度航空公司（Air India）向IATA轉達，但IATA表示，機場起初運作時就使用這個代號，且代號屬於永久性質，除非有重大飛安考量，否則不予更改。

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對此，委員會強調加雅是座聖城，「GAY」這個機場代號「頗具冒犯性、令人尷尬」，認為有必要更改加雅機場在IATA的代號，同時他們也建議把代好更改為「YAG」。

該報告雖未解釋為何「GAY」這個機場代號不妥，但外界其實也都心知肚明。印度憲法雖明確規定人民不應因性別認同受到歧視，該國政府近年來確實也有在推廣LGBTQ族群權益保護，但民風普遍守舊，多數人對LGBTQ族群仍抱有異樣眼光，一直以來就有要求IATA變更加雅機場代號的聲音。

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