阿約提亞百年衝突不斷 最高法院將聖地判給印度教

印度教贏得最高法院對阿約提亞聖地的判決。（美聯社）

2019-11-09 17:20:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院日前將位於印度北部阿約提亞（Ayodhya）的聖地判給印度教徒，使得教徒能夠在聖地興建印度教寺廟。法院同時也判賠5英畝位於聖地旁的替代土地給穆斯林做為清真寺的興建地。

綜合外媒報導，印度教和回教徒都試圖於此地興建寺廟，多年來卻未有結果。經過印度考古調查協會（Archaeological Survey of India，ASI）提供資料顯示，在被摧毀的巴布里清真寺（Babri mosque）之下，有印度教寺廟的遺跡。

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印度最高法院表示，巴布里清真寺興建於16世紀，卻是直接建造在印度教寺廟的所在地之上。因此依資料顯示，這塊土地應判給印度教作為新寺廟興建地，但同時也判賠穆斯林5英畝土地，做為清真寺建造的替代土地。

報導也提到，阿約提亞為印度古城，被認為是印度教神祇羅摩的出生地。因此一直被認定是印度教的聖地，當地穆斯林則認為此區域多年來都是回教的朝拜地。

印度教辯護律師辛哈（Varun Kumar Sinha）表示，這項判決負有重要的歷史價值。回教辯護律師吉拉尼（Zafaryab Jilani）則表示，穆斯林尊重最高法院，也尊重判決，但並不會對此感到滿意，判決有許多矛盾之處，5英畝的地對他們而言並無價值。

穆斯林和印度教徒在過去150年間，因為阿約提亞聖地而衝突不斷，在經過高等法院判決，希望能夠還給聖地和平和安寧。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也表示，無論判決結果如何，都不會是任何人的勝利或失敗，印度政府的首要任務是確保判決加強國家的和平、平等的價值。

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