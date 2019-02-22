不可思議的宗教！印度男屌上繫鈴 女信徒拍打祈福

2019-02-22 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度當局推測，在3月4日以前將共有1.2億印度教徒齊聚桑伽姆（Sangam）慶祝大壺節（Kumbh Mela），有1名男子將鈴鐺繫在自己的生殖器官上，由女性膜拜後用手碰鈴鐺祈福，活動影片令全球網友直呼「不可思議」。

根據《BBC》報導，相較於中國春運有「地表最大規模人口大遷徙」之稱，印度的大壺節外號「全球最大規模的宗教慶典」，自1月15日到3月4日，印度教徒們會出現在恆河、亞穆納河與《梨俱吠陀》中記載的薩拉斯瓦蒂河匯流之處，1.2億人相繼用河水沐浴，藉此贖罪，掙脫輪迴的束縛。

但臉書與俄國影音平台「hlamer」均有影片顯示，1名印度教女子在1名全身赤裸、屌上綁鈴的男子前下跪且雙手合十，任由男子以法器不斷敲打她的頭部，在膜拜完後女子上前用手觸碰綁在男子生殖器官上的鈴鐺，隨後與男子道謝，男方也對她點頭示意。

外國網友認為這樣的宗教習俗「不可思議（Incredible）」，並指出這樣的情景「只可能出現在印度、太神奇了」、「我真是醉了，人生中第一次看到這種事情」、「看完影片後我吐了一整杯嘔吐物」，不少網友們紛紛在影片留言處標記親朋好友，希望讓更多人看到印度教獨特的宗教慶典。

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