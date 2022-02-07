為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲律賓手機用戶實名制 專家：未必能防犯罪

    菲律賓「SIM卡註冊法案」經參眾兩院通過，待總統杜特蒂簽署後即可完成立法。不過，專家質疑手機用戶和社群網站實名制可能箝制言論自由並侵犯隱私，卻未必能防範犯罪。圖為行動電話示意圖。（歐新社）

    菲律賓「SIM卡註冊法案」經參眾兩院通過，待總統杜特蒂簽署後即可完成立法。不過，專家質疑手機用戶和社群網站實名制可能箝制言論自由並侵犯隱私，卻未必能防範犯罪。圖為行動電話示意圖。（歐新社）

    2022/02/07 23:58

    〔中央社〕菲律賓「SIM卡註冊法案」經參眾兩院通過，待總統杜特蒂簽署後即可完成立法。不過，專家質疑手機用戶和社群網站實名制可能箝制言論自由並侵犯隱私，卻未必能防範犯罪。

    菲律賓參眾兩院分別於2日、3日通過「SIM卡註冊法案」。

    參議員柏吾（Grace Poe）發表聲明說，這項法律一旦上路，電信業者須要求所有手機用戶註冊後，才能使用SIM卡；所有社群網站也必須要求用戶建立帳戶時，提供真實姓名和電話號碼。

    另外，現有手機用戶須在法律生效後180天內向電信業者註冊，否則SIM卡將被停用。

    柏吾說，希望立法通過手機用戶和社群網站實名制可根除手機、網路和電信犯罪活動。「我希望這項法案通過後，將使我國手機使用和網路空間更加安全」。

    菲律賓星報（Philippine Star）網站報導，根據這項法案，使用「虛擬身分」註冊社群網站或SIM卡者，可能面臨6年以上有期徒刑或高達20萬披索（約新台幣10.8萬元）罰鍰，甚至同時面臨罰緩和牢獄之災。

    對此，同性戀和跨性別人士倡議團體Bahaghari主席薩立納斯（Rey Valmores-Salinas）說，許多同性戀和跨性別人士選擇不使用本名，而用能表達自己性別認同的名字，做為「實現自我表達」的重要一步。

    她表示，這項法案一旦立法通過，將限制同性戀和跨性別人士自我表達的權利。

    網路權利倡議組織Democracy.Net.PH成員納查瑞諾（Carlos Nazareno）則舉例，墨西哥於2009年通過類似法律，要求所有SIM卡用戶必須註冊，但因無法遏止綁架案和手機相關犯罪，這項法律於3年後遭廢止。

    他質疑，政府和電信業者能否防範用戶資料外洩，「這是墨西哥曾發生的情況。他們的SIM卡註冊資料外洩，在黑市被出售」。

    網路安全政策分析師桑托斯（Mary Grace Mirandilla-Santos）表示，沒有證據表明SIM卡註冊有助於預防犯罪，其他開發中國家和歐洲聯盟的經驗卻顯示，SIM卡註冊可能危及公民安全、隱私和福祉，弊大於利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    濫用防疫APP追蹤命案證人 德國警方「炎上」挨轟
    2022/01/12 21:57

    濫用防疫APP追蹤命案證人 德國警方「炎上」挨轟
    農藥實名制7月1日上路 輔導期至年底
    2021/06/30 12:02

    農藥實名制7月1日上路 輔導期至年底

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    港擬推手機卡實名制 被疑監控
    2021/01/30 05:30

    港擬推手機卡實名制 被疑監控
    為防森林大火...中國四川祭出「購買打火機、火柴實名制」
    2021/01/26 17:37

    為防森林大火...中國四川祭出「購買打火機、火柴實名制」

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    北京嚴管瓦斯 明年起購買瓦斯桶需實名制
    2020/09/26 15:15

    北京嚴管瓦斯 明年起購買瓦斯桶需實名制
    泰國下月新制 外國人買SIM卡須「掃描臉部」
    2017/11/07 21:34

    泰國下月新制 外國人買SIM卡須「掃描臉部」
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播