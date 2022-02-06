日本降雪破紀錄！札幌巴士被埋 北海道陸上交通全亂

日本北海道札幌市今（6）日受到冬季氣壓分布影響，從昨（5）日下午就開始降下大雪，導致不少汽車、巴士遭掩埋，電車也被迫停駛。（圖擷取自Twitter_@jrhokkaido_info）

2022/02/06 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市今（6）日受到冬季氣壓分布影響，從昨（5）日下午就開始降下大雪，24小時的累計降雪量達到60公分，打破自1999年以來紀錄，路上不少汽車、巴士被積雪掩埋，電車也被迫停駛。

綜合日媒報導，日本受到強烈冬季型態氣壓分布影響，昨（5）日下午開始，北海道到本州西部的中國地方靠日本海側地區持續降雪，札幌市累計至今（6）日下午2時降雪量達到60公分，創下1999年以來新高，目前積雪已達133公分，時隔8年再超過1公尺積雪。

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新潟縣津南町積雪3.5公尺

據報導，岐阜縣關原町降雪也破1997年以來新高，目前積雪已達84公分，新潟縣津南町積雪更達349公分，自2015年後積雪再度超過3公尺，滋賀縣米原市積雪也達81公分。

此外，這場大雪也引發札幌市交通混亂，導致路上不少汽車、巴士遭到掩埋，積雪更造成電車無法行駛。不少電車因除雪作業被迫在中途站臨時停靠，往來札幌車站與新千歲機場的機場快線也都被迫停駛，多數民眾選擇搭乘巴士前往機場，而出現巴士站「大排長龍」的場景。

據瞭解，札幌市目前降雪已經停止，並轉為晴天，但交通可能持續混亂，石狩地區降雪也將轉弱，預估仍會持續降雪6天。

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