人體T細胞可抗Omicron！當前疫苗有效預防重症

美國兩項研究顯示，現有幾款武肺疫苗，均能促使人體製造有效、持久的 T 細胞，用來對抗Omicron 變異株。（法新社）

2022/02/06 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，大家大都關注中和抗體的保護力，但事實上，中和抗體只是免疫系統的初階的反應，真正可以使你免重症、免死亡的決勝點是「T細胞」的反應。美國兩項研究指出， 現有幾款主要疫苗即可促使人體製造有效的、持久的T細胞來對抗來Delta、Omicron 變異株，雖然不能防止感染，但可以避免病毒繁殖導致重症。

在一項新的研究中，哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）評估了47名接種嬌生的腺病毒載體疫苗或輝瑞∕BNT（Pfizer-BioNTech公司）mRNA疫苗的人的樣本，證實兩種疫苗都可誘導針對Omicron變種的強大細胞免疫，包括「殺手細胞」（CD8+T細胞）及CD4 輔助型 T 細胞，對Delta和Omicron變種病毒引起的嚴重疾病提供了強有力的保護。

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CD8+T細胞會製造蛋白質清除已經受病毒感染的細胞，而輔助T細胞的表面帶有CD4的標誌，會協助活化B細胞產生抗體，也可協助細胞毒性T細胞及巨噬細胞發揮免疫功能。

相關研究結果1月31日發表於《自然》（Nature）期刊上。

主持這項研究的BIDMC病毒學與疫苗研究中心主任巴魯奇（Dan H. Barouch）博士說，「我們的數據為以下觀察提供了免疫學背景，即儘管中和抗體反應大大降低，突破性感染增加，但目前的疫苗仍能對Omicron引起的嚴重疾病和住院提供強有力的保護。」

巴魯奇說，鑑於CD8+T細胞在清除病毒感染方面的作用，細胞免疫很可能對疫苗預防武肺重症2疾病做出重大貢獻。這可能對Omicron變種特別有意義，因為它極大地逃避了中和抗體反應。

上個月，美國拉荷亞過敏和免疫學研究院（LJI）月發表的研究報告也得出類似結論，指出接種 BNT、莫德納、嬌生、Novavax 疫苗，都可促使人體製造有效的 T 細胞，用來對抗 Delta及Omicron 變異株。

LJI導師科爾賀（Camila Coelho）表示，T 細胞的「第二道防線」，有助解釋為什麼完全接種疫苗者，即使突破性感染 Omicron 變異株，因 T 細胞巡邏摧毀已感染的細胞，故防止病毒繁殖，避免導致嚴重疾病。

此外，去年一篇刊登於《刺胳針》的英國研究指出，接種單劑AZ疫苗的保護力只比單劑BNT疫苗低6%，AZ疫苗的T細胞免疫反應卻是BNT疫苗的3倍。

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