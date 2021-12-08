Omicron出現隱形版 難用PCR檢測出來

英國科學家最新研究發現，Omicron出現了「隱形版」，利用PCR檢測也無法分辨它和其他變種病毒株的不同。研究人員表示，Omicrom2種變異株快速出現，凸顯公衛監控有所疏漏。（路透）

2021/12/08 17:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕傳播力極強的武肺Omicron變種病毒已令各國如臨大敵，但英國科學家最新研究發現，Omicron出現了「隱形版」，利用聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，也無法分辨它和其他變種病毒株的不同。研究人員表示，Omicrom2種變異株快速出現，凸顯公衛監控有所疏漏。

根據英國衛報報導，英國科學家將B.1.1.529 譜系分為標準版 Omicron，即BA.1，新的變異株則稱為BA.2，由於用PCR也無法分辨它和其他變種病毒株的不同，因此部分科學家將其稱為隱形版Omicron。

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報導說，隱形版Omicron與標準版Omicron有許多共同的突變，但前者缺乏特定的基因變異，因此讓實驗室難以靠PCR檢測出來。

研究人員表示，現在說隱形版Omicron會不會以標準版Omicron同樣的方式傳播還為時太早，但隱形版Omicron有基因獨特性，因此表現也可能不同。

英國倫敦大學學院基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）表示，Omicron現在有BA.1和BA.2兩種譜系，但基因仍有極大差異，因此可能會有完全不同的行為模式。

隱形版Omicron 最初是在南非、澳洲和加拿大提交的病毒基因組中發現，儘管目前確認出7宗病例，但可能已傳播得更廣，目前仍無法確認其他國家是否有檢測出相同病例，若它迅速傳播，可能成為新「關注變種病毒」 。

1名研究人員表示，BA.1和BA.2兩種變異株連續快速的出現，令人十分擔憂 ，凸顯公衛監控有所疏漏。

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