喬治亞州長腹背受敵！ 2位共和黨前議員表態參選

美國前總統川普（左）力挺前參議員珀杜（右）參選喬治亞州州長。（圖擷取自@Perduesenate官方推特）

2021/12/08 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）2日宣布再次角逐美國喬治亞州（Georgia State）州長後，共和黨籍現任州長坎普（Brian Kemp）除了面臨外部挑戰外，黨內也有前眾議員瓊斯（Vernon Jones）與川普力挺的前參議員珀杜（David Perdue）先後宣布參選。

根據《福斯新聞台》報導，2021年4月，喬治亞州前共和黨籍眾議員瓊斯，宣布挑戰喬治亞州州長大位，正式宣布與現任州長坎普競爭。而瓊斯原先是民主黨籍，於去年前總統川普競選連任時，倒戈「挺川」，隨後加入共和黨。

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瓊斯於12月6日接受《福斯》專訪，重申他「堅定挺川」，同時支持川普的「美國優先政治議程」（America First Agenda），未料他受訪後數小時，前總統川普的發言人布多維奇（Taylor Budowich）就於推特發出聲明，支持珀杜角逐喬治亞州州長。

川普指出：「珀杜是一位不懼怕激進左翼的保守派戰士，且是唯一能在2022年，擊敗民主黨前眾議員艾布拉姆斯的候選人。」而未獲川普力挺的瓊斯則強調：「我是唯一能與共和黨站在同一陣線的候選人，還能獲得重要的少數族群選票。」

於2021年4月表態參選喬治亞州州長的前眾議員瓊斯。（資料照，法新社）

喬治亞州現任州長坎普。（美聯社）

前總統川普透過發言人布多維奇發出聲明，力挺前參議員珀杜角逐喬治亞州州長。（圖擷取自@TayFromCA官方推特）

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