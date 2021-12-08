為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喬治亞州長腹背受敵！ 2位共和黨前議員表態參選

    美國前總統川普（左）力挺前參議員珀杜（右）參選喬治亞州州長。（圖擷取自@Perduesenate官方推特）

    美國前總統川普（左）力挺前參議員珀杜（右）參選喬治亞州州長。（圖擷取自@Perduesenate官方推特）

    2021/12/08 14:47

    〔即時新聞／綜合報導〕民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）2日宣布再次角逐美國喬治亞州（Georgia State）州長後，共和黨籍現任州長坎普（Brian Kemp）除了面臨外部挑戰外，黨內也有前眾議員瓊斯（Vernon Jones）與川普力挺的前參議員珀杜（David Perdue）先後宣布參選。

    根據《福斯新聞台》報導，2021年4月，喬治亞州前共和黨籍眾議員瓊斯，宣布挑戰喬治亞州州長大位，正式宣布與現任州長坎普競爭。而瓊斯原先是民主黨籍，於去年前總統川普競選連任時，倒戈「挺川」，隨後加入共和黨。

    瓊斯於12月6日接受《福斯》專訪，重申他「堅定挺川」，同時支持川普的「美國優先政治議程」（America First Agenda），未料他受訪後數小時，前總統川普的發言人布多維奇（Taylor Budowich）就於推特發出聲明，支持珀杜角逐喬治亞州州長。

    川普指出：「珀杜是一位不懼怕激進左翼的保守派戰士，且是唯一能在2022年，擊敗民主黨前眾議員艾布拉姆斯的候選人。」而未獲川普力挺的瓊斯則強調：「我是唯一能與共和黨站在同一陣線的候選人，還能獲得重要的少數族群選票。」

    於2021年4月表態參選喬治亞州州長的前眾議員瓊斯。（資料照，法新社）

    於2021年4月表態參選喬治亞州州長的前眾議員瓊斯。（資料照，法新社）

    喬治亞州現任州長坎普。（美聯社）

    喬治亞州現任州長坎普。（美聯社）

    前總統川普透過發言人布多維奇發出聲明，力挺前參議員珀杜角逐喬治亞州州長。（圖擷取自@TayFromCA官方推特）

    前總統川普透過發言人布多維奇發出聲明，力挺前參議員珀杜角逐喬治亞州州長。（圖擷取自@TayFromCA官方推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民主黨州長選舉挫敗 自家議員轟拜登：沒人選你當老羅斯福總統
    2021/11/05 16:10

    民主黨州長選舉挫敗 自家議員轟拜登：沒人選你當老羅斯福總統
    為眾院席位隔空交戰 川普開酸小布希
    2021/09/23 16:41

    為眾院席位隔空交戰 川普開酸小布希

    企業沒ESG將被淘汰 這次「玩真的」
    再戰2024？共和黨人曝川普近照 支持者讚「年輕超多」
    2021/09/10 13:11

    再戰2024？共和黨人曝川普近照 支持者讚「年輕超多」
    傳共和黨員曾帶川粉勘查國會 裴洛西籲起訴涉案議員
    2021/01/16 10:39

    傳共和黨員曾帶川粉勘查國會 裴洛西籲起訴涉案議員

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播