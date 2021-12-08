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    煉獄！東非蒲隆地監獄大火 至少38死、69輕重傷

    蒲隆地共和國首都基特加的監獄，7日凌晨發生大火，目前火勢已撲滅。（法新社）

    蒲隆地共和國首都基特加的監獄，7日凌晨發生大火，目前火勢已撲滅。（法新社）

    2021/12/08 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕東非國家蒲隆地共和國（Burundi）一處監獄設施週二（7日）驚傳祝融，目前已知至少38人死亡，數十人受傷。

    根據《BBC》報導，蒲隆地副總統巴佐姆班扎（Prosper Bazombanza）週二表示，位於首都基特加（Gitega）的監獄，7日凌晨發生大火，至少38人死亡，69人受輕重傷，目前火勢已順利撲滅。

    據悉事發時間是在當天凌晨4點左右，監獄設施多個區域被燒毀，當時不少囚犯都在睡覺。蒲隆地內政部宣稱，火災原因是因電器設備短路。

    有受刑人告訴BBC，大火讓監獄內幾乎90%的犯人房間都被摧毀，目前沒有受傷的受刑人已被轉移至他處關押；當地一名記者也向BBC透露，基特加醫院的醫護在第一時間進入監獄幫助受刑人，協助運送死傷者，將現場形容成煉獄也不為過。

    此外，有受刑人宣稱，自己是因為大火將設施破壞後順利逃生，但當時有囚犯向獄警大喊求救，但獄警卻堅持不放人，導致一些囚犯連逃生都沒能做到便活活燒死。

    根據基督教反酷刑協會（ACAT-Burundi）資料顯示，事發的基特加監獄可容納400名囚犯，但截至今年11月，該監獄共關押了1539名囚犯。

    蒲隆地共和國首都基特加的監獄，7日凌晨發生大火，造成至少38人死亡。（圖翻攝自推特）

    蒲隆地共和國首都基特加的監獄，7日凌晨發生大火，造成至少38人死亡。（圖翻攝自推特）

    監獄內部幾乎90%的犯人房間都被燒毀。（美聯社）

    監獄內部幾乎90%的犯人房間都被燒毀。（美聯社）

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