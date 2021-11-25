俄國西伯利亞礦坑大爆炸 已知至少11死

西伯利亞一處煤礦場25日驚傳爆炸，救難隊出動救援。（法新社）

2021/11/25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞（Siberia）一處煤礦場今天（25日）驚傳祝融，目前已知至少11人死亡，另外還有數十人受困礦坑，因現場恐還有爆炸風險，救難行動暫緩，受困人員情況未知。

綜合《美聯社》 、《路透》 報導，位於西伯利亞科麥羅沃邊疆區（Kemerovo）貝洛沃鎮（Belovo）附近的「Listvyazhnaya」煤礦場礦坑，莫斯科時間25日上午約莫8點35分（台灣時間25日下午1點35分）發生通風井煤塵起火，引發爆炸，爆炸點位在地下250公尺深；現場濃煙密布，部分人員嗆傷。

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據稱，事故發生時，礦坑內有285人，第一時間有239人自行逃生到地面，但官方尚未說明原因、事發當下現場確切人數和自行逃出礦坑人數；僅知目前至少有11人死亡，數十人受困礦坑，回到地面的有45人受傷。《路透》指出，由於礦坑現場恐有爆炸危險，救難行動暫時喊停，待評估完安全狀況再行搜救，現時受困人員確切人數未知，生死未卜。

俄國總統普廷發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，普廷已在第一時間向遇難者家屬表示哀悼，並下令相關單位為傷員提供一切必要協助。

相關報導指出，「Listvyazhnaya」煤礦場建於1956年，2004年就發生過甲烷爆炸，奪走13條人命；時間推移至1981年，礦場也發生過爆炸，造成5人喪生。

由於礦坑恐有再爆炸風險，救難隊今下午暫緩搜救行動。（美聯社）

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