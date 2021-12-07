從彭帥到新疆 盤點讓北京冬奧蒙上陰影爭議

中國女網名將彭帥指控中國前副總理張高麗性侵的事件與後續發展，引起國際社會關注。（法新社）

2021/12/07 21:26

〔中央社〕從侵犯人權爭議、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，再到女網名將彭帥性侵疑雲，明年2月的北京冬季奧運尚未登場，已因多起爭議烏雲罩頂。

距離冬奧開幕只剩下不到2個月的時間，美國6日正式宣布外交抵制北京冬奧。法新社盤點以下讓冬奧前景蒙塵的爭議。

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● 彭帥

曾是女子網球雙打世界排名第一的彭帥，11月在社群媒體發文，指控中國前國務院副總理張高麗對她性侵，引起國際社會嚴重關注。

現年35歲的彭帥隨後神隱近3個星期，先前的貼文也迅速消失。聯合國、美國和許多網壇明星都對她的下落表示擔憂。

世界女子職業網球協會（WTA）本月1日表示，由於擔心彭帥所受的待遇，將暫時停辦中國賽事。

儘管中國國營媒體其後多次刊登彭帥的影片與照片，澄清意味明顯，彭帥也2度與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話報平安，但還是無法完全平息外界的疑慮。

● 新疆

人權團體認為，至少有100萬名維吾爾人與其他突厥語系、以穆斯林為主的少數民族，被關押在中國新疆的拘留營。

人權組織和外國政府已發現證據，證明他們所指稱在新疆有大規模拘留、強迫勞動、政治思想灌輸、酷刑和強迫絕育等情況。華更將北京的行為描述為「種族滅絕」。

北京方面先是否認新疆集中營的存在，後又改口稱那些都是「職業培訓中心」，旨在降低伊斯蘭極端主義的吸引力。

● 西藏、香港

人權倡議人士與流亡人士指控，北京在西藏進行宗教鎮壓，同時大規模剝奪人權。

數個世紀以來，西藏在維持獨立與被中國控制之間輪替。北京在1951年聲稱「和平解放」這個崎嶇的高原，並為原本開發不足的西藏帶來基礎建設與教育。

不過，許多流亡藏人指控中國政府打壓宗教及酷刑對待，並企圖抹殺西藏傳統文化。

北京對香港的鎮壓行動也讓國際社會相當擔憂。2年前香港發生數場大型且時而暴力的民主示威活動後，中國便開始在當地重塑自身威權形象。

● COVID-19

受到COVID-19疫情影響，原定去年登場的東京夏季奧運被迫延至今年7月舉行，如今北京冬奧也壟罩疫情陰影。

中國雖已透過強硬封鎖措施和大規模檢測，設法將國內傳染情況縮限在小範圍內；但北京冬奧主辦單位坦言，避免病毒入侵是他們的「最大挑戰」。

明年冬奧將採取「閉環管理系統」，用嚴格的「泡泡」將所有運動員和工作人員與外界隔離；且只有居住在中國的觀眾可以購票入場欣賞賽事。

冬奧主辦單位規定，所有約2900名運動員都須完整接種疫苗或在落地後隔離21天。媒體與泡泡內的所有人員也都必須每天接受病毒篩檢。

此外，北京目前亦已收緊入城限制。

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