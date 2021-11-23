路透：冬奧在即 彭帥案讓世界關注中國式控制

中國女網名將彭帥指控中國前副總理張高麗性侵的事件與後續發展，讓全世界注意到中國的審查言論及其領導階層充滿神秘感等現實情況。（法新社）

2021/11/23 23:47

〔中央社〕北京準備於明年2月主辦冬季奧運之際，中國女網名將彭帥指控中國前副總理張高麗性侵的事件與後續發展，讓全世界注意到中國的審查言論及其領導階層充滿神秘感等現實情況。

彭帥自揭性侵經歷後，有將近3週未公開現身。她21日透過視訊告訴國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），說自己很平安且一切無恙。

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但帶頭呼籲進行調查的世界女子職業網球協會（WTA）仍不相信這番說法。一些西方國家政府和網壇多名現役、退役名將，也都呼籲再度確認彭帥的人身安全。

路透社報導，國際社會的怒火雖令中國尷尬，但專家認為，北京的優先考量是避免讓中國共產黨與國家主席習近平在國人面前丟臉。即使奧運即將把中國推上世界舞台，北京仍很可能堅守這樣的做法。

已退休的中國人民大學前政治學教授張鳴表示：「中國已有好幾年對於全球的批判關注，不是用沒說服力的解釋來回應，就是忍住假裝批評不存在。」

北京的言論審查機制，讓這起醜聞在受到嚴格管控的中國網路被壓了下來。彭帥本月2日在微博貼文指控張高麗後，審查人員很快就刪文。現在中國網路上仍禁止直接討論這個話題，迫使網友玩起文字遊戲來繞過審查。

中國試圖控制這起事件的說詞，已在海外掀起民眾不滿。參加過奧運、又曾高居網壇女雙世界第一的彭帥發生這種事，引發人權團體與一些國家的政治人物更強力呼籲抵制北京冬奧。

中國國營媒體的記者試圖在推特（Twitter）平息疑慮，例如中國環球電視網（CGTN）的一名記者曾發布聲稱是彭帥寫的電子郵件，內容寫道自己「不過是一直在家休息，一切都好」。

但WTA與一些人權團體批評這些報平安的消息不可信，因為中國境內禁用推特，而這些中國記者並未在國內社群媒體張貼相同內容。

香港研究組織「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）成員班志遠（David Bandurski）指出，中國官員常說，應該在世界舞台上「講好中國的故事」；但「突然間，彭帥案暴露了這類野心徹底失敗」。

中國國務院新聞辦公室未立即回覆置評要求。儘管英國、美國和法國都已對彭帥一事表達疑慮，中國外交部面對提問時仍說這並非外交問題。中國外交部發言人趙立堅今天並再次呼籲，「某些人」應停止對彭帥議題「惡意炒作」和「政治化」。

中國政府雖對於彭帥的指控一直保持沉默，但中國官媒「環球時報」的總編輯胡錫進卻持續在推特評論本案，他實際上擔任了北京對外傳聲的角色。胡錫進在評論中沒提過張高麗的名字，只用「人們討論的事情」來帶過。

他21日在推文寫道：「那些懷疑彭帥被威脅的人，內心該有多黑暗。他們的國家應該有許許多多強迫的政治表演。」

北京的香港政策及對待新疆維吾爾少數民族的方式，早已招致一些人批評；彭帥事件讓他們與人權團體加強呼籲抵制冬奧。美國總統拜登（Joe Biden）也說美國考慮發動外交抵制，亦即不會有美國官員參加開幕式。

環球時報昨天則發布社論，指控「反中勢力」試圖在冬奧登場前製造麻煩，中國「不值得」花費精力在這件事上。但社論並未提及彭帥二字。

在中國，名人與當局發生摩擦後暫時從公眾生活銷聲匿跡，並非沒有前例。

阿里巴巴創辦人馬雲去年10月在演講中批評中國監管單位後，便消失3個月。

演出過好萊塢大片「X戰警」（X-Men）和「鋼鐵人」（Iron Man）系列電影的中國一線女星范冰冰，也曾於2019年無端從公眾視野消失4個月，直到被中國當局以逃稅為由罰款超過1億2000萬美元後才露面。

中國曾在2018年興起響應全球的「#我也是」（#MeToo）反性侵與性騷擾運動，並蔓延至大學、非政府組織（NGO）、媒體和其他行業，但大致上都被當局壓制下來，且牽涉的任何官員都未曾達到張高麗的層級。

彭帥案也凸顯中國統治菁英階級的極度隱密性，外界幾乎無從得知他們的私生活細節。

2018年卸下公職的張高麗至今未對彭帥的指控發表評論。中國政治人物退休後，大致上不會出現在公眾面前，只有在發揮儀式功能時才會露面。

香港浸會大學中國政治專家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）指出，中國共產黨有必要保護張高麗，因為「這關乎黨的形象」。

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