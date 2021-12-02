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    誓言對中國強硬！ 德國準外長：不排除抵制北京冬季奧

    德國綠黨籍的準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）最近承諾對中國將採強硬立場。（法新社資料照）

    德國綠黨籍的準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）最近承諾對中國將採強硬立場。（法新社資料照）

    2021/12/02 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕德國新政府即將在下週上任，綠黨籍的準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）最近承諾對中國將採強硬立場，不排除抵制北京冬季奧運會，並要求歐盟不要再進口新疆生產的產品。

    《法新社》報導，40歲的貝爾伯克接受柏林《日日新聞報》（Die Tageszeitung）訪問時表示，「以價值觀為導向的外交政策始終是對話與強硬的交互作用。即使近年來有人認為沉默是有說服力的，但以長遠來看，那不是一種外交形式。」

    研究國際法的貝爾伯克說，中國對新疆維吾爾族的待遇、中國記者張展的拘留，以及網球明星彭帥的不確定性，都將列為值得關注的領域。

    貝爾伯克表示，歐盟國家應該團結起來，在與北京打交道時利用歐盟作為經濟大國的影響力，並提出限制進口的可行方案，「如果像強迫勞動普遍存在的新疆等地區產品無法再進口，，這對中國這樣的出口國來說是一個大問題。當然，只有當所有27個成員國齊心協力時，它才會奏效。」

    被問到是否抵制北京冬奧時，貝爾伯克說，她沒有排除抵制北京冬奧的可能性，「我們應該仔細審視奧運會，政府有不同的處理方式，這在未來幾週內肯定會被討論。」

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