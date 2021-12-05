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    酸不信「選舉舞弊」的人很蠢 川普：共和黨期中選舉將大獲全勝

    美國前總統川普（見圖）日前接受福斯新聞台主持人萊文專訪。（資料照，路透）

    美國前總統川普（見圖）日前接受福斯新聞台主持人萊文專訪。（資料照，路透）

    2021/12/05 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald J. Trump）日前接受福斯新聞台「生活、自由與萊文」（Life, Liberty & Levin）節目主持人萊文（Mark Levin）專訪，除了怒轟「民主黨」利用檢調體系對他追殺外，更大膽預言明年共和黨期中選舉將「大獲全勝」。

    根據《福斯新聞台》報導，萊文向川普提問：「您對黑人及少數民族社區，注入的自由性及創業機會，遠超出拜登及前總統歐巴馬，而黑人及西班牙裔的選票，也有提升，同時還執行了司法正義改革，您能想像，拜登在團結國家與幫助少數族群上，做了什麼有益的事？」

    川普回應：「僅管歐巴馬造成許多分歧，但很多人默不吭聲，因為他們不想羞辱歐巴馬，不過，拜登團隊更糟，看看重視經濟的民眾與通膨狀況，上兆美元的法案接連通過，但這卻比『將錢丟到窗外』還慘，就連歐巴馬的支持者，都叫拜登的支持者不能這麼做，但政府仍繼續推行政策。」

    川普接著說：「共和黨期中選舉將大勝，我相信對他們（民主黨人）來說，已經無法挽回頹勢，民主黨利用檢察官，在各地傷害民眾與共和黨人，就連我任內的前司法部長巴爾（William Barr）都絕對不會這樣做。」

    川普補充：「當我走下手扶梯（2019年9月宣布競選連任之際），我就遭調查至今，順道一提，我當然曉得打選戰是所費不貲的事，但我欣然接受，非常高興能參加選舉。」

    川普提到：「這個國家有很大的潛力，我們要賦予它機會，若是到了某個臨界點，國家將無法挽回，我們不能允許這樣的事情發生。」

    川普也透過發言人哈靈頓（Liz Harrington）在推特貼出聲明指出：「任何不相信2020總統大選存有大規模選舉舞弊情事的人，要不就是非常愚蠢，不然就是十分腐敗。」

    川普透過聲明指出，任何不相信2020總統大選，存有大規模選舉舞弊情事的人，要不就是非常愚蠢，不然就是十分腐敗。（圖擷取自@realLizUSA官方推特）

    川普透過聲明指出，任何不相信2020總統大選，存有大規模選舉舞弊情事的人，要不就是非常愚蠢，不然就是十分腐敗。（圖擷取自@realLizUSA官方推特）

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