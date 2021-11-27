強勢回歸態勢明朗？川普發豪語：我若決定逐鹿白宮必能取勝

美國前總統川普。（法新社）

2021/11/27 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕繼感恩節受訪後，美國前總統川普（Donald Trump）於26日再接受福斯新聞台「瓦尼與好夥伴」（Varney & Co.）節目，阿斯曼（David Asman）主播的專訪，針對武肺疫情、能源政策、通貨膨脹、阿富汗撤軍等議題抨擊拜登總統施政，更發下豪語，要是他決定出馬再戰2024總統，將會獲勝。

根據《福斯新聞台》報導，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，川普接受專訪時向阿斯曼透露：「我想要（拜登）成功控管疫情，或是像我說的，這是『中國病毒』（China virus），但到目前為止，他並沒有成功（抗疫），現在發生的事情，是一場災難。」

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川普接著說，他反對拜登所推動的「疫苗強制令」，認為民眾不應被迫施打疫苗，而是自發性去接種。而大家之所以會懷疑疫苗，就是出於對拜登的不信任，同時怒轟總統，選前「撒了太多謊」，因為拜登最初曾許諾不會強推疫苗令。

同時，拜登也曾考慮持續推動前朝的「美加輸油管計畫」（Keystone Pipeline），但卻在上任後立刻中止，川普認為，這樣的能源政策，直接導致「通貨膨脹」升高。並批評新政府處理邊界移民危機不力，而阿富汗撤軍行動，更是不光彩的「恥辱。」

川普表示：「今日，全世界對我們的看法，都與一年前不同，當時，他們十分敬重這個國家（美國），但如今，他們卻將我們視為『一群懦夫』，令人不敢置信。」他相信，若是他決定出馬再戰「白宮大位」，將會勝選。

美國前總統川普（右）砲轟拜登（左）施政不力。（法新社）

美國前總統川普（左）接受「瓦尼與好夥伴」節目主播阿斯曼（右）的專訪。（圖擷取自@DavidAsmanfox官方推特）

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