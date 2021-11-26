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    披掛再戰2024？川普受《福斯新聞》專訪 暢談台海及施政思維

    美國前總統川普。（資料照，美聯社）

    美國前總統川普。（資料照，美聯社）

    2021/11/26 12:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）感恩節接受《福斯新聞台》主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪，暢談他與拜登的施政差異、俄羅斯與烏克蘭關係，以及台海情勢，還透過發言人指出，「美國將再次偉大」，披掛再戰2024總統的企圖不在話下。

    根據《福斯新聞台》報導，漢尼提針對「外交政策」向川普提問：「面對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭的敵意行為、準備以軍事手段進犯；同時，中國出動噴射機飛越台灣領空，執行帶有敵意的演習，更揚言統一，但拜登為何對這兩件事都默不作聲？」

    川普直言「俄羅斯」是威脅，他在位時常期與俄國對抗，制裁的嚴厲程度，大過任何人，並提到：「我終結了俄國的天然氣管線，甚至送了一些東西給烏克蘭，我們不想幫烏國打仗，他們得為自己戰鬥」，此外，他已將部分傑出的軍人撤出中東戰場，剩下的士兵也安排好退場時間了，但最後的撤離，卻很驚悚與難堪。

    針對台海議題，川普則說：「我在位時，中國沒有轟炸機飛越台灣，中國國家主席習近平，了解他有能力做到（派遣轟炸機飛越台海），我與習主席與普廷的關係都很好，這是好事，不是壞事，擁有核武能力亦然。」

    川普也透過發言人哈靈頓（Liz Harrington）在推特貼出聲明指出：「我們國家正經歷一段有趣的時期，但別擔心，我們『將』再次偉大，偕同完成目標，美國永遠不會失敗，不會讓國家誤入歧途，許多偉大的後代子孫，都仰賴著我們，享受感恩節時光吧，知道我們前方，有美好的未來。」

    川普曾在本月稍早向《福斯新聞台》透露，他可能會等到2022年美國期中選舉後，才會宣布是否角逐2024年總統大選。不過，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）已於上週透露，總統拜登有意競選連任。

    英國倫敦民調「雷德菲爾德暨威爾頓戰略」（Redfield & Wilton Strategies）公司上個月所釋出的數據顯示，在2024年總統預設的對決組合中，拜登以2%的些微幅度，領先川普。

    美國前總統川普（右）接受《福斯新聞台》主持人漢尼提（左）專訪。（資料照，法新社）

    美國前總統川普（右）接受《福斯新聞台》主持人漢尼提（左）專訪。（資料照，法新社）

    川普也透過發言人哈靈頓發出聲明指出，美國將再次偉大。（圖擷取自@realLizUSA官方推特）

    川普也透過發言人哈靈頓發出聲明指出，美國將再次偉大。（圖擷取自@realLizUSA官方推特）

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