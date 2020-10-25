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    歐巴馬政府非裔官員上CNN挺川普！ 評論遭自由派網友罵爆

    美國總統大選倒數10天，歐巴馬執政時期顧問瓊斯日前上《CNN》為現任總統川普（見圖）說話，稱讚他是在林肯後為非裔做最多事的總統，卻遭到不少「自由派」網友怒批。（路透資料照）

    美國總統大選倒數10天，歐巴馬執政時期顧問瓊斯日前上《CNN》為現任總統川普（見圖）說話，稱讚他是在林肯後為非裔做最多事的總統，卻遭到不少「自由派」網友怒批。（路透資料照）

    2020/10/25 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數10天，雙方陣營都正在進行最後衝刺，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」也越演越烈；然而，歐巴馬（Barcack Obama）執政時期顧問瓊斯（Van Jones）日前上《CNN》為現任總統川普說話，稱讚他是在林肯（Abraham Lincoln）後為非裔做最多事的總統，卻遭到不少「自由派」網友怒批。

    綜合外媒報導，曾任美國前總統歐巴馬執政時期環保特別顧問瓊斯23日上《CNN》解析總統辯論會，他表示，川普為非裔美國人做的好事沒有獲得稱讚，除了林肯以外，川普做得比前任都來得多，例如在非裔的教育、律法以及社群等方面都有做善事。

    瓊斯說，「我認為這很不好，每次我為川普發聲，都會遭到自由主義者追打，但我一直說，他為黑人社群做得很好；我看過川普在白宮接待有犯罪紀錄的非裔美國人，還擁抱他們，對他們很友善，我認為川普沒有得到足夠的評價」。

    根據《每日郵報》報導，川普2018年邀請一位因販毒罪與恐怖活動被判終生監禁、已服刑21年的非裔老婦人強森（Alice Marie Johnson）到白宮，親自為其減刑，並在2019正式特赦她。

    針對瓊斯的挺川發言，有許多網友在推特發文痛批，「天啊，瓊斯在談論什麼，真尷尬」、「瓊斯是個白痴」、「瓊斯每次都立場轉彎，感到失望」、「也許他應該告訴那些在武漢肺炎失去親人的人」。

    曾任歐巴馬執政時期環保特別顧問瓊斯（見圖）23日上《CNN》解析總統辯論會，他表示，川普為非裔美國人做的好事沒有獲得稱讚，除了林肯以外，川普做得比前任都來得多，例如在非裔的教育、律法以及社群都方面都有做善事。（路透資料照）

    曾任歐巴馬執政時期環保特別顧問瓊斯（見圖）23日上《CNN》解析總統辯論會，他表示，川普為非裔美國人做的好事沒有獲得稱讚，除了林肯以外，川普做得比前任都來得多，例如在非裔的教育、律法以及社群都方面都有做善事。（路透資料照）

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