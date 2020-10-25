選戰倒數9天 分析：川普激發支持者情緒 盼重演2016年劇本

美國總統川普近來在全美各地舉辦大型造勢場合，積極動員支持者出來投票。（法新社）

2020/10/25 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國11月3日的總統大選進入倒數9天，川普和拜登皆卯足全力拉票。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）25日分析，川普似乎打算重演上一屆大選的劇本，藉由激發支持者情緒，衝高投票率；至於民調和權威一致看好的拜登，則有意攻破傳統共和黨票倉，擴大領先優勢。

據分析，川普從第2場總統辯論會結束後，就開始在造勢場合形容自己是「局外人」，並把拜登描繪成「腐敗的政客」，煽動觀眾高喊「把他（拜登）關起來」，有如他在2016年帶領支持者高呼「把她（希拉蕊．柯林頓）關起來」的翻版。川普競選團隊總幹事史泰平（Bill Stepien）向《華盛頓郵報》表示，川普此次選戰與上一屆有顯著的相似處，包括雙方拉鋸、支持者更熱情，以及在最後階段氣勢湧現等。

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報導指出，專注民調分析的美國538民調網站（FiveThirtyEight），在2016年10月24日提出的雙方候選人平均支持度顯示，川普落後希拉蕊6.2個百分點（43.2％對49.4％）。如今，該網站的平均支持度顯示，川普落後拜登9.2個百分點（42.8％對52％），差距與4年前相較並不大。在此情況下，川普似乎打算重演4年前的劇本，在民調和權威專家看衰下逆轉勝。

與此同時，拜登也不願在最後關頭翻船，正打算將當前的領先優勢擴大至傳統共和黨票倉。拜登競選團隊24日才宣布，拜登將在27日前往喬治亞州舉辦2場演說，指望讓「紅州」也變成搖擺州，更期盼翻轉這個1992年來在總統大選中一直支持共和黨候選人的州。

然而，報導也點出本次大選和上屆有巨大不同，例如，川普如今身為現任總統、不再是單純的候選人，在疫情等許多議題上有執政包袱；此外，川普當年和希拉蕊的民眾好感度都很差，但這次民眾對拜登的好感度，大幅高過川普和希拉蕊。

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