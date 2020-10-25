美共和黨恐輸參議院？挨批不夠挺自己人 川普：參眾兩院都想贏

川普（見圖）被爆料私下預言此次大選共和黨恐將守不住參議院，但在公開場合則對記者表示希望共和黨固守參議院、贏回眾議院。（路透）

2020/10/25 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）被爆料在一場閉門會議中私下預言此次大選共和黨恐將守不住參議院，因為他不想支持某些共和黨參議員。共和黨發言人駁斥以上說法。川普在公開場合回應記者追問時說，他希望共和黨固守參議院，也想贏回眾議院。

綜合外電報導，川普被爆料，上週在最後一場大選辯論前私下對金主預言，目前掌握參議院多數席次的共和黨這次大選恐將失守，還說他不想支持某些共和黨參議員候選人。根據一位與會者透露，川普認為，支持那些人就像是出賣自己的靈魂。

請繼續往下閱讀...

以緬因州（Maine）的共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）為例，她從9月以來便公開反對川普提名的大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett），理由是不該在大選前強推大法官人選，因此引來川普批評「不值得爭取她過來」，但是柯林斯最終還是和共和黨同一陣線，週三在民主黨發起的反巴瑞特提案中投下反對票。

全國共和黨參議院委員會（National Republican Senatorial Committee）發言人杭特（Jesse Hunt）駁斥這說法，他表示，過去4年來川普和共和黨佔多數的參議院關係良好，最有力的證據是參議院已準備好確認川普提名的大法官巴瑞特。

這篇報導刊出後，川普在威斯康辛州（Wisconsin）造勢活動前對記者表示，他認為共和黨這次參議院選舉會贏很多州，希望共和黨能繼續固守參議院，並認為共和黨會贏回眾議院，因為選民對眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已感到厭煩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法