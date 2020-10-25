美國總統大選投票方式多 學者：出口民調恐失準

有學者指出，由於郵寄投票、缺席投票的比例增加，過去仰賴的出口民意調查法，實用性比往年大大降低。（法新社）

2020/10/25 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國電視台長期以來會在選前之夜預測大選結果，不過此次大選由於郵寄投票與缺席投票占比增加，這次的預測將會面臨更多挑戰。

綜合外媒報導，美國東北大學政治學系主任，同時也是國家廣播公司新聞網（NBC News）新聞決策小組成員斯塔斯·帕納戈普洛斯（Costas Panagopoulos）說，「受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，過去仰賴的出口民意調查法，實用性比往年大大降低」。

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帕納戈普洛斯表示，「由於提前投票、缺席和郵寄投票的加入，我們不再能夠僅靠著在投票站前對人們進行調查，就做出準確的預測」。他也表示，「各家電視網的結果非常有可能有出入，因為即使所有人都用相同的數據，每家電視網都有自己的決策標準」。

對此，一個新成立的「選舉危機全國任務小組」（National Task Force on Election Crises）也特別提醒媒體組織和蒐集選民調查服務的機構「國家選舉池」（NEP），對於處理11月3日的大選預測要特別小心。

該聯盟表示，「有多達7成的選票可能是通過郵寄或缺席方式進行的，且50州的計票規則各有不同，可能得花上好幾天或數星期的時間，才能正確統計完選票」，「這段混亂的時期會讓原本緊繃的系統更增加壓力，使得一些不肖人士將企圖破壞我們的民主程序」。

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