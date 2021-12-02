又2國淪陷！希臘、印度也發現首例Omicron確診

Omicron變種病毒來勢洶洶，希臘、印度也淪陷發現首例確診。（路透）

2021/12/02 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒Omicron來勢洶洶，希臘今天（2日）宣布發現首例Omicron病例，患者自南非回國；印度今天也通報首2例Omicron病例，其中1例甚至沒有旅遊史。

根據《路透》報導，希臘國家公共衛生組織（EODY）說，感染Omicron變種病毒的患者是1名男性希臘公民，這名男子上月自南非回國，目前症狀輕微，接觸者均已隔離，目前為止，接觸者採檢均為陰性。

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印度衛生部今天說，2名感染Omicron的患者分別為66歲與46歲男性，都是輕症，也都已經完整接種疫苗。發生疫情的卡納塔卡邦（Karnataka）官員說，66歲男性患者是南非國民，曾在印度停留1週，已於上月27日離境，與他接觸的超過250名接觸者目前採檢皆為陰性。

官員指出，另1名46歲男性患者是印度籍醫師，沒有旅遊史。這位醫師有5名接觸者自上月23日發現身體不適後即自我隔離，目前5名接觸者也都確診感染武漢肺炎，但是否感染Omicron變種病毒仍有待確認。

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