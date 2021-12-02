研究︰Omicron被發現前已有人確診 旅行禁令恐難遏止傳播

武肺新型變種病毒「Omicron」近期引發各國緊繃，有研究指出，早在南非發現「Omicron」之前，該種病毒就已經進到多個國家，目前的旅遊禁令恐難阻止病毒持續傳播。（路透）

2021/12/02 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，新型變種病毒「Omicron」近期引發各國緊繃，不少國家紛紛祭出旅遊禁令，但有研究指出，早在南非發現「Omicron」之前，該種病毒就已經進到多個國家，專家認為至今仍無法確認該種病毒何時首次出現，目前的旅遊禁令恐難阻止病毒持續傳播。

據《美聯社》報導，武肺新型變種病毒「Omicron」最早是由南非發現，並於11月24日向世界衛生組織（WHO）通報，WHO則是在29日將「Omicron」定義為傳播風險非常高的病毒。

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但荷蘭國家公共衛生與環境研究所（RIVM）指出，早在11月19日至23日，就有患者的病毒樣本出現「Omicron」，這顯示「Omicron」在這之前就已經開始傳播，部分國家也出現沒有出國旅遊及接觸確診病患的民眾染疫。雖然目前多個國家針對南非及其周邊國家祭出旅遊禁令，但科學家認為，截至目前仍無法確認「Omicron」最早是在何時何地出現，實際的傳染力有多強也還不清楚，因此目前的旅遊限制可能會難以遏止病毒持續傳播。

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