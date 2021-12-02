傳染力驚人！歐盟CDC：近期內Omicron將佔逾半數新病例

武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）變種病毒Omicron來勢洶洶，歐盟疾管中心（ECDC）今（2）日指出，未來幾個月內，Omicron病例將大幅成長，佔新增確診病例的50%以上。Omicron疫苗情境圖。（路透，本報合成）

2021/12/02 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）變種病毒Omicron來勢洶洶，歐盟疾管中心（ECDC）今（2）日指出，未來幾個月內，Omicron病例將大幅成長，佔新確診病例中的50%以上。

據《路透》報導，歐盟疾管中心今（2）日指出，未來幾個月內，武肺變種病毒Omicron將佔每日新增病例數的50%以上。

請繼續往下閱讀...

ECDC在聲明中表示：「根據本中心所製作的數據模型，Omicron很有可能在未來幾個月內，成為歐盟／歐洲經濟區超過半數新病例主流。」而《路透》報導對此則指出，此說法代表Omicron恐怕將超越Delta成為傳染力最強的武肺變種病毒株。

據悉，目前針對Omicron的傳染力仍未有確切的研究結果，但世衛（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）昨（1）日曾表示，會在近日內得出相關結論。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法