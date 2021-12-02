Omicron變異株26國現蹤 美加2國都淪陷、歐洲多國現確診病例

Omicron變異株已現蹤26國。示意圖。（路透）

2021/12/02 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，Omicron變異株的出現更令各國繃緊神經；根據最新統計，目前Omicron變異株已現蹤26國，除南非外，歐洲多國都有病例，亞洲則有香港、南韓與日本有Omicron變異株確診病例，美國、加拿大2國則皆已淪陷。

根據《NHK》統計至今日凌晨4時，目前已知至少26國都有Omicron變異株確診病例。以地區觀察，非洲有南非、波札那、奈及利亞等皆有相關病例，歐洲部分則有英國、德國、義大利、荷蘭、比利時、丹麥、捷克、奧地利、瑞典、西班牙、葡萄牙、瑞士、愛爾蘭及法國海外省份留尼旺有相關病例，中東部分，以色列和沙烏地阿拉伯有相關病例。

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亞洲部分則有香港、南韓與日本出現Omicron變異株確診病例，澳洲同樣遭到Omicron變異株入侵，而北美2國──美國與加拿大也已有相關病例現蹤，南美洲部分則有巴西確認到相關病例。

美國和南韓都是在本月1日發現境內首例Omicron變異株病例；而歐洲疾病預防控制中心與歐盟曾就當地情況說明，表示截至11月30日，會員國內11國44例Omicron變異株確診病例都是輕症或無症狀患者，沒有重症或死亡報告，而確診病例多數都曾去過非洲。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，全球累計確診病例共2億6341萬9383例，累計死亡病例共522萬3479例。

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