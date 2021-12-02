比爾蓋茲基金會贊助高端第3針混打實驗！毒理學專家喊：我驕傲
〔即時新聞／綜合報導〕由「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」所贊助的「流行病預防創新聯盟」（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI），將和高端共同出資執行一項武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗混打及追加免疫的臨床試驗。對此，獲得美國毒理學專家資格認證的中原大學生科系副教授招名威表示，「如果一個不好的疫苗，絕對不會受到全世界各醫療單位的注目」，他也興奮直呼，「我打高端我驕傲」。
CEPI今日在官網宣布，CEPI將和高端共同出資執行一項疫苗混打（heterologous）及追加免疫的臨床試驗，亦稱為「Mix and Match」第三針混打試驗，由不同COVID-19疫苗平台搭配組合高端COVID-19疫苗第三針，CEPI將會提供230萬美元（約新台幣6400萬元）的資金，其餘臨床試驗費用則由高端負擔。
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CEPI執行長Richard Hatchett表示，當人們努力保持領先COVID-19疫情一步時，疫苗混打將在控制病毒方面扮演越來越重要的角色，尤其是在許多疫苗供應不穩定的中低收入國家。這項由CEPI支持的試驗將針對以前從未評估過的疫苗混打組合，獲得寶貴數據，有可能為疫苗接種計畫提供額外的靈活性，並有助於公平獲取疫苗。
對此，獲得美國毒理學家資格DABT（Diplomate of the American Board of Toxicology）認證的招名威也透過臉書發文評論，「我相信，如果一個不好的疫苗，絕對不會受到全世界各醫療單位的注目，反觀台灣，真正打壓國產疫苗的人卻是自己國人，讓人不勝唏噓！我打高端我驕傲＃高端加油＃台灣加油」。
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