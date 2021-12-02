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    比爾蓋茲基金會贊助高端第3針混打實驗！毒理學專家喊：我驕傲

    比爾及梅琳達·蓋茲基金會所創辦的「流行病預防創新聯盟」，將和高端共同出資執行一項武漢肺炎疫苗混打及追加免疫的臨床試驗。（食藥署提供）

    比爾及梅琳達·蓋茲基金會所創辦的「流行病預防創新聯盟」，將和高端共同出資執行一項武漢肺炎疫苗混打及追加免疫的臨床試驗。（食藥署提供）

    2021/12/02 23:15

    〔即時新聞／綜合報導〕由「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」所贊助的「流行病預防創新聯盟」（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI），將和高端共同出資執行一項武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗混打及追加免疫的臨床試驗。對此，獲得美國毒理學專家資格認證的中原大學生科系副教授招名威表示，「如果一個不好的疫苗，絕對不會受到全世界各醫療單位的注目」，他也興奮直呼，「我打高端我驕傲」。

    CEPI今日在官網宣布，CEPI將和高端共同出資執行一項疫苗混打（heterologous）及追加免疫的臨床試驗，亦稱為「Mix and Match」第三針混打試驗，由不同COVID-19疫苗平台搭配組合高端COVID-19疫苗第三針，CEPI將會提供230萬美元（約新台幣6400萬元）的資金，其餘臨床試驗費用則由高端負擔。

    CEPI執行長Richard Hatchett表示，當人們努力保持領先COVID-19疫情一步時，疫苗混打將在控制病毒方面扮演越來越重要的角色，尤其是在許多疫苗供應不穩定的中低收入國家。這項由CEPI支持的試驗將針對以前從未評估過的疫苗混打組合，獲得寶貴數據，有可能為疫苗接種計畫提供額外的靈活性，並有助於公平獲取疫苗。

    對此，獲得美國毒理學家資格DABT（Diplomate of the American Board of Toxicology）認證的招名威也透過臉書發文評論，「我相信，如果一個不好的疫苗，絕對不會受到全世界各醫療單位的注目，反觀台灣，真正打壓國產疫苗的人卻是自己國人，讓人不勝唏噓！我打高端我驕傲＃高端加油＃台灣加油」。

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    中原大學生物科技系副教授招名威獲得美國毒理學家資格DABT認證頭銜。（招名威提供）

    中原大學生物科技系副教授招名威獲得美國毒理學家資格DABT認證頭銜。（招名威提供）

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