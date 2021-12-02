無良外送員小便在餐點內 女客崩潰：全部吃下肚了...

中國安徽省傳出有外送員疑似朝餐點小便，且點餐的女子不知情已將食物全部吃完，事後得知極為崩潰。（圖擷自新浪網）

2021/12/02 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路近日瘋傳，安徽省傳出有外送員疑似朝餐點小便，且點餐的女子不知情已將食物全部吃完，事後得知極為崩潰。據社區物業人員表示，受害者已向警方報案，並對外送平台進行檢舉。

中國網路近日瘋傳一段畫面，為一名外送員到安徽蕪湖某社區送餐點，在搭乘電梯時竟疑似朝餐點麻辣燙裡面小便，據指該名外送員先是搭乘電梯到6樓，在左右查看無人後，又往上坐到24樓，並蹲下疑似朝著餐點小便，之後還將餐盒均勻搖晃，並在用鼻子聞過後才下電梯送出餐點。

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這段影片近日引發網路熱議，據指大樓的保全在隔一天察覺有異，也立刻通知點餐的女子，但女子傻眼表示餐點已經全部吃完，直呼以後不敢再叫外送，並為此向警方報案，後續警方也將該名外送員依尋釁滋事行政拘留14天。外送員隸屬的平台則表示，此事正在進行核查中。

網友也紛紛表示可怕，並留言直呼「這也太壞了吧，跟住戶有仇嗎」、「住戶的心理陰影面積得多大啊」、「住戶還吃完了，好慘喔」、「外送的餐點都應該要有封條，這樣被打開過就能發現了，如果封條不完整一律退掉」等。

電梯的監控畫面拍到，外送員疑似蹲下朝餐點小便的畫面。（圖擷自新浪網）

中國安徽省傳出有外送員疑似朝餐點小便，且點餐的女子不知情已將食物全部吃完，網友留言直呼「這也太壞了吧，跟住戶有仇嗎」、「住戶的心理陰影面積得多大啊」。（圖擷自網易視頻）

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