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    武漢肺炎》印證南非吹哨者說法？南韓4例疑似Omicron均無異狀

    戴口罩的南韓民眾1日走在首爾街頭。（路透）

    戴口罩的南韓民眾1日走在首爾街頭。（路透）

    2021/12/01 20:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓1日首度傳出4人疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株Omicron，這4人除肌肉酸痛和呼吸道症狀外，均無異常症狀，似乎印證南非吹哨醫師的說法。

    南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）是最先對Omicron發出警報的學者之一，此前指出，南非Omicron確診者出現疲憊、肌肉痠痛及咳嗽3症狀，但均屬輕症。

    《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部流行病學調查組組長朴英俊（音）1日就國內報告的4例Omicron疑似感染病例，提出前述說明，目前防疫部門正對該4人的基因進行測序，結果稍晚公佈。

    根據《韓聯社》，南韓4起疑似感染Omicron個案包括一對住在仁川的40幾歲夫婦，他們10月底完整接種二劑莫德納疫苗，11月14日至23日間赴非洲奈及利亞，24日回國，隔天確診感染COVID-19病毒，將二人從機場載回家中的40幾歲男性友人及他們10幾歲的兒子則在同月30日確診。

    此前，南非醫師庫茲透露，感染Omicron病毒株的患者多為輕症，並未成為醫療體系的壓力。通報首起病例的南非豪登省（Gauteng）上週染疫住院的人數已比兩週前暴增330%。當地醫生表示，患者目前僅出現頭痛和疲勞的症狀，相對先前的變種病毒，Omicron的病症更加輕微，而且至今未傳出任何死亡案例；不過專家認為至少須再觀察兩週。

    南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee，見圖）表示，感染Omicron的患者症狀輕微。（取自南非醫學會SAMA官網）

    南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee，見圖）表示，感染Omicron的患者症狀輕微。（取自南非醫學會SAMA官網）

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