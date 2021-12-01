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    Omicron變種是如何發現？ 南非科學家盡職通報反挨批

    南非火速通報新變種後，遭到各國禁航，這些盡職的科學家反而受到批評，認為他們應該停止深入尋找新變種。（法新社）

    南非火速通報新變種後，遭到各國禁航，這些盡職的科學家反而受到批評，認為他們應該停止深入尋找新變種。（法新社）

    2021/12/01 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）上月26日正式將近期在非洲爆發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒命名為Omicron，警告此病毒傳播力恐更強悍，且再次感染的風險也更高，引起全球恐慌，不過南非火速通報，也獲世界各國讚許，這種病毒是如何被南非科學家所發現，最早發現的科學家回顧當時情況。

    《路透》報導，南非最大私人檢測實驗室的科學主管維亞納（Raquel Viana）在11月19日針對8個冠狀病毒樣本進行基因測序，赫然發現這些病毒都帶有大量突變，尤其是包含棘蛋白有大量變異，冠狀病毒就是藉棘蛋白附著人類細胞，她表示當下感到非常震驚，甚至懷疑是否檢測儀器出現問題，不過她很快意識到「有種大事不秒的感覺，這些病毒樣本將產生巨大影響。」

    維亞納立刻播打電話給南非國家傳染病研究所（NICD）的基因測序員阿莫阿科（Daniel Amoako），說她覺得這些樣本看起來像是新的變種；阿莫阿科與NICD團隊在11月20-21日檢測維亞納給他們的8個樣本，發現這8個病毒樣本都具有相同的變異。

    阿莫阿科團隊也覺得不可思議，同樣懷疑檢測儀器出現問題，不過團隊成員之一的艾維拉特（Josie Everatt）想起，最近1週確診病例急速攀升，可能意味著存在新的變種病毒，之後又發現維亞納所提供的病毒樣本有S基因缺失，這也是之後區別Omicron與Delta變種的主要依據。

    艾維拉特表示，S基因缺失的冠狀病毒主要出現在Alpha變種，但自8月以來當地已經沒有Alpha變種病毒確診；11月23日，NICD團隊通知衛生部和南非各地的其他實驗室進行測序，都得出類似結果，同一天將數據上傳後，發現波札那與香港也報告相同基因序列病例，11月24日NICD通報WHO。

    維亞納表示到了這個階段，南非許多地區確診的病毒基因序都出現S基因缺失，顯示Omicron已經成為主要流行病毒株。

    在南非火速通報新變種後，遭到各國禁航，這些盡職的科學家反而受到批評，認為他們應該停止深入尋找新變種，南非斯泰倫博斯大學（Stellenbosch University）病毒學家普雷澤（Wolfgang Preiser）也收到嗆聲郵件，他嘆這樣的透明度，恐讓其他國家反而「隱瞞事情，或者更確切地說，只是不去深入追探」。

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