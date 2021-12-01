確診旅客逃離防疫旅館被逮 指控荷蘭政府對他們像「對狗一樣」

從南非飛抵荷蘭的畢門達（左）及丈夫山斯（右）逃離防疫旅館，被警方抓回醫院隔離，30日竟向媒體控訴荷蘭政府對待他們像對狗一樣。（圖翻攝自推特）

2021/12/01 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株「Omicron」來勢洶洶，近日驚爆一架自南非入境荷蘭的航班上多達61人確診，且部分幾可確定是感染Omicron變異株；事後卻有一對搭乘該航班的夫婦逃出隔離旅館，隨即被警方逮捕。不過，這對夫婦控訴，荷蘭官方對待他們就像「對狗一樣」。

根據荷蘭媒體《RTL Nieuws》29日報導，26日2班來自南非的班機入境荷蘭後檢驗出61例確診，28日確認其中有13人感染新變異株Omicron，嚇得荷蘭政府禁止所有來自非洲的航班，沒想到當天，其中一對夫婦竟然逃離隔離旅館，且其中一人是PCR檢測陽性；所幸沒多久後就被警方找到，送到醫院繼續隔離。

請繼續往下閱讀...

不過，這對夫婦卻向媒體控訴荷蘭政府對他們的待遇甚差，引發熱議。西班牙裔的畢門達（Carolina Pimenta）及其葡萄牙裔丈夫山斯（Andres Sanz）透過視訊告訴《RTL Nieuws》，聲稱他們上機前接受檢測都呈陰性，但到了荷蘭後，畢門達卻被驗出陽性，這讓她十分不服；到隔離飯店後，畢門達自行快篩2次都是陰性，因此她告訴相關人員，機場的檢驗結果應該是偽陽，要求重新檢測，卻被強硬拒絕。

針對逃離隔離飯店一事，畢門達自稱是生物學家，她辯稱，他們夫妻清楚了解在這場危機中防疫規範有多重要，但他們根本不知道荷蘭的防疫規定到底是什麼，他們「只是走出飯店」，竟然就被說成是「逃離」，「說我們違反規定逃避隔離真的是太離譜了！沒人告訴我們規定是什麼，我們被當狗一樣對待，這根本是一場惡夢！」

畢門達堅稱，整件事情從上週五班機飛抵荷蘭開始就是一團亂，旅客下機後在機場停留數小時，卻沒人出來跟他們溝通發生了什麼事，連食物跟水也不提供，讓不少人都餓壞。

畢門達透露，目前他們正接受調查，她相當擔心自己的名譽、自由和尊嚴會因此受到很大的傷害。

畢門達的控訴讓不少網友大傻眼，紛紛表示「從確診班機下來，就應該知道不能亂跑吧，不論是驗出陽性還是陰性」、「這邏輯到底哪理學的」、「告訴我哪個國家會讓確診旅客趴趴走？」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法