指川普幾乎不看機密簡報資訊 CIA認證「溝通有困難」

美前總統川普屢遭指在任期間與情報機構溝通並不順暢。（路透）

2021/11/30 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普卸任將滿1年，相關爭議卻持續冒出。中央情報局（CIA）最新刊出的1份文件直言，在川普贏得2016總統大選的交接期間，情報社群很難好好地和他彙報溝通。

《CNN》報導，刊登在CIA內部學術中心的一份非機密文件指出，雖然川普在交接期間花了許多時間聽取簡報，但他不按牌理出牌的風格及對情報社群高度的不信任，讓CIA也坦言在溝通上有一定程度的困擾，比起與CIA有過嫌隙的前總統尼克森是有過之而無不及。

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這份40頁的文件寫道，「回顧川普的交接時期，得出的結論想必是情報社群在他們應達成的兩項基礎目標上，只取得有限的成果，那就是協助總統當選人熟知外國情勢發展，以及在入主白宮後得著手處理的危害美國利益的威脅；另一則是與新總統和他的團隊建立關係，讓他們明白能夠藉由情報機構的幫助來履行他們的職責。」

文內還提到，川普在交接期間幾乎不讀機密簡報書本，但情報社群還是為了他量身打造一套因應模式，例如減少文章的長度等。這讓CIA分析員吉斯塔羅（Ted Gistaro）和前國家情報總監克拉伯（James Clapper）都認為，「川普書讀得不多，他喜歡的是子彈。」

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