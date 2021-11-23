川普再戰2024！美媒：內部民調這5關鍵州民意已逆轉

民調顯示，共和黨人越來越挺川普（左），拜登（右）的支持率則持續探底。（美聯社資料照）

2021/11/23 21:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管年齡與人氣下滑，白宮已證實拜登有意角逐2024年連任，而前總統川普一直暗示他2024年會再出馬，但至今尚未鬆口。不過美國《Politico》23日報導，川普的競選團隊已經蓄勢待發，並正專注於一項選舉戰略：重新奪回在2020年轉向拜登的5個州，而根據川普陣營內部民調，這5州的民意已逆轉！

報導中指出，拜登去年囊括亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、賓州和威斯康辛州這5州73張選舉人票，取得決定性勝利。不過從那時起，川普舉辦4場造勢集會，為數十名候選人背書，在協助這些盟友於2024年擔任這些州最高職位的競選活動中，發揮了關鍵作用。

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去年拜登在這5州都僅以不到3個百分點的得票獲勝，挺川的超級政治行動委員會（super PAC），最近針對川普在這5州對決拜登的態勢進行了民調。根據《Politico》 獲得的一份備忘錄，川普在亞利桑那州領先拜登8個百分點、喬治亞州領先3個百分點，密西根州領先12個百分點，賓州領先6個百分點，威斯康辛州領先10個百分點，已全面逆轉。

川普陣營的民調專家法布里佐（Tony Fabrizio）指出，相關民調數據向那些認為川普對共和黨影響力正在下降的人釋放了一個訊息：「讓美國又再一次偉大！（Make America Great Again, Again!）」

布里佐說：「一次又一次的民調清楚地表明，前總統川普仍然是共和黨中一頭重達800磅的大猩猩，如果他參選，必將成為2024年的候選人。」

布里佐證實了《Politico》拿到的民調數據，並強調「這個新數據清楚地表明，今天這5個關鍵州的選民很樂意讓川普重返白宮，並讓拜登打包回家。」

川普備戰2024的另一個跡象，是挺川的「super PAC」將在12月2日舉行迄今為止最大規模募款活動，屆時共和黨的超級金主將齊聚佛州的川普私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）。

挺川「super PAC」還在擴大其董事會，成員包括川普任命的前美國國家情報代理首長格瑞尼爾（Richard Grenell），以及前代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）。他們將與前佛羅里達州檢察長邦迪（Pam Bondi）一起任職，邦迪曾在第一次彈劾審判中為川普辯護。

反觀拜登，支持率直直落，各家民調都顯示沒有起色。立場親民主黨的《今日美國報》最新民調顯示，拜登支持率只剩38% ，不支持度達59%，同時近2/3美國人不希望拜登2024年尋求連任；而美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）的最新民調則顯示，近8成共和黨人支持川普再戰2024。

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