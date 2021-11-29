感恩節拍玩手槍影片成悲劇 13歲少年意外射殺5歲男童

美國明尼蘇達州（Minnesota）近日發生1起槍殺事故，1名13歲少年與5歲男童趁他人不注意，共同前往車庫拍攝玩手槍影片，過程中13歲少年意外持槍射殺5歲男童致死。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2021/11/29 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州（Minnesota）近日感恩節期間發生1起槍殺事故，1名13歲少年與5歲男童趁他人不注意，共同前往車庫拍攝玩手槍影片，過程中13歲少年意外射殺5歲男童；據悉，當地警方已展開調查中。

綜合外媒報導，事件本月25日發生在明尼阿波利斯（Minneapolis），由於感恩節當日眾多親友團聚，13歲少年與5歲男童趁大人不注意時，私下前往車庫拍攝玩手槍影片，過程中13歲少年不慎擊中5歲男童；當地警方獲報，抵達事發現場後，緊急搶救5歲男童仍不治身亡。

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當地警方表示，經過初步調查，孩童們在家翻找到這把手槍後，便打算錄製影片後上傳，「目前確認這是場意外事故」；據悉，13歲男童已被送往當地少年拘留中心，未來將面臨過失殺人等罪嫌。

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5-year-old shot by Minnesota teen recording social media video, police say https://t.co/Dys1VFAquh pic.twitter.com/tpgS0EYhoV — New York Post （@nypost） November 28, 2021

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