塞內加爾嘉年華落幕 「獅人」吞火演西非傳奇
2021/11/28 22:29
〔即時新聞／綜合報導〕西非塞內加爾26日至28日舉辦第2屆的首都「達卡嘉年華」（Grand Carnival of Dakar），本屆主題為「塞內加爾及其他地區的神話和傳奇」，遊行民眾在臉部畫上繽紛彩繪，扮演獅子的藝人吞火、踩高蹺等，濃厚非洲風情令旅客十分驚艷。
此嘉年華主要目的是要傳承並慶祝塞內加爾的文化和風俗，並將這份喜悅傳達給到訪的遊客，在當地沃洛夫（Wolof）族語中稱為「teraanga精神」，意近「慷慨、好客及溫暖」。圖為嘉年華中的舞者。（法新社）
據《CNN》報導，西非最著名的觀光熱點塞內加爾，26日起至28日在首都達卡（Dakar）舉辦第2屆「達卡嘉年華」，首屆起源於2019年，去年因疫情影響而停辦。
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本屆嘉年華主題為「塞內加爾及其他地區的神話和傳奇」，遊行民眾在臉部畫上繽紛彩繪，或穿著非洲各民族傳統服飾，也有表演藝人換上獅子裝扮表演吞火、踩高蹺等雜耍技藝，濃厚西非風情，希望可以拉抬受疫情影響的觀光。
報導指出，塞內加爾是西非國家中最熱門的旅遊目的地之一，據世界銀行（World Bank）2017年統計，遊客達137.6萬人次，但近年受到疫情重創。
據悉，這個嘉年華主要目的是要傳承並慶祝塞內加爾的文化和風俗，並將這份喜悅傳達給到訪的遊客，在當地沃洛夫（Wolof）族語中稱為「teraanga精神」，意近「慷慨、好客及溫暖」。