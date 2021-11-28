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    美國「抗武肺口香糖」將問世？研究人員：仍在測試階段

    美國近日成功研發一款口香糖，據研究指出，其內含的「ACE2」蛋白質，可有效遏止大量武漢肺炎病毒散播。示意圖，與本文無關。（法新社）

    美國近日成功研發一款口香糖，據研究指出，其內含的「ACE2」蛋白質，可有效遏止大量武漢肺炎病毒散播。示意圖，與本文無關。（法新社）

    2021/11/28 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日成功研發一款口香糖，據研究指出，其內含的「ACE2」蛋白質，可有效遏止大量武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒散播。不過相關研究人員也聲明，該口香糖目前仍處於測試階段。

    根據《鏡報》報導，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究小組一項報告顯示，研究人員以確診患者的唾液拭子樣本與該口香糖進行試管實驗發現，武漢肺炎病毒顆粒會自行附著在口香糖中的「ACE2」蛋白質上，使樣本中的病毒量下降了約95%以上。

    因此，研究人員推測，若當確診病患說話、呼吸或咳嗽時，該口香糖可有效抑制武漢肺炎病毒的傳播。而口香糖內含有的「ACE2」蛋白質，不但不會因咀嚼受到破壞，更可使侵入性的病毒顆粒附著於口香糖上，並限制唾液中的病毒數量。

    據報導，研究人員表示，該口香糖不但嘗起來和傳統口香糖味道雷同，更可在常溫下保存數年。對此，研究人員也樂觀指出，目前雖仍處測試階段，但該口香糖有望在未來成功推行並有效遏止病毒傳播，並為無法負擔疫苗的國家提供多一層保護。

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