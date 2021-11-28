搶匪太猖狂！亞裔退休警察鏡頭前被槍殺

警衛西田凱文（Kevin Nishita） 遭槍擊不治身亡。（取自推特）

2021/11/28 15:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國近來發生一連串聚眾「快閃搶劫」事件，劫匪不僅將黑手伸向商店和奢侈品店，還盯上了在現場報導的記者。24日，加州奧克蘭市劫匪在鏡頭前公然對記者行搶，還槍在場負責保護記者的警衛。27日，這名中槍的亞裔警衛傷重不幸去世，警方已懸賞3萬2500美元（約新台幣90萬5000元）緝凶。

《衛報》報導，加州多個社區出現搶劫集團後，歹徒會連群結隊手持鐵撬、大錘闖入高檔商店洗劫商品，其中奧克蘭市中心1間服飾店在24日遭搶，但歹徒並未得手。舊金山灣區「Kron-TV」電視台的攝製隊實地採訪期間，遇到一群男子試圖搶劫攝影器材，警衛西田凱文（Kevin Nishita）為保護同僚結果腹部中槍。

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背景資料顯示，西田凱文是退休警察，後來轉入「明星保護中介」（Star Protection Agency）擔任持槍警衛。

目前，警方已公佈嫌犯所乘車輛的照片，並懸賞3萬2500美元徵集嫌犯線索，全力緝凶。

在舊金山灣區，搶劫犯以媒體工作人員為目標的行為，多年來一直是一個問題，電視台在現場報導時雇用保全人員是常見的做法。

西田凱文是退休警察。（美聯社）

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