加州商店人人自危 美精品百貨又被大批匪徒洗劫

美國「諾德斯特龍」百貨又遭到大批匪徒搶劫。（美聯社）

2021/11/24 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國各地近期大規模盜竊案頻傳，精品百貨「諾德斯特龍」（Nordstrom）在加州核桃溪市（Walnut Creek）的分店在20日晚間遭80名蒙面搶匪洗劫。而洛杉磯葛洛夫購物中心內部的「諾德斯特龍」分店在22日深夜遭到大批搶匪襲擊，搶走價值約5000美元的商品，洛杉磯警方追捕其中一輛涉案休旅車，將車上的3名搶匪逮捕。

綜合美媒報導，「諾德斯特龍」位於洛杉磯葛洛夫購物中心的分店在當地時間週一晚間10點40分遭搶，由於當時店舖已打烊，竊盜集團使用鐵鎚砸碎店面玻璃，入內搶走價值約5000美元的商品，造成1.5萬美元損失，隨後竊盜集團便駕車逃逸。

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洛杉磯警局局長摩爾（Michel Moore）週二（23日）指出，這組竊盜集團由18至20人組成，當時案發現場周邊的警察獲報後馬上前往現場，看到其中一輛涉案休旅車後，警方對此展開圍捕行動。

洛杉磯警局發言人麥迪遜（ Drake Madison）表示，車上3人都因涉嫌竊盜被逮，但具體涉案人數仍不明，目前正持續追查。摩爾強調，洛杉磯警方自週二起將加強在精品商店周邊的夜間巡邏密度。

《美聯社》報導指出，此類大規模盜竊集團主要是招募年輕人在全美各地的商店竊取商品，得手後再到網路出售。專家認為，隨著感恩節假期購物潮越來越近，未來此類盜竊案會越來越多。

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