影片曝光！美歹徒大白天行搶 被佛州9歲小女孩痛扁

美國佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）近日傳出日一名歹徒在光天化日之下行搶，沒想到卻被被害人的9歲女兒尼爾森（Journee Nelson，左）痛扁一頓制止，當地警方19日也頒發表揚狀及勳章向她致敬。圖為尼爾森與警局局長合照。（圖擷取自西棕櫚灘警局推特）

2021/11/21 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）近日傳出日一名歹徒在光天化日之下行搶，沒想到卻被被害人的9歲女兒尼爾森（Journee Nelson）痛扁一頓制止，當地警方19日也頒發表揚狀及勳章向她致敬。

綜合外媒報導，美國佛州西棕櫚灘一對母女，本月初從超市出來正要上車時，遭29歲歹徒傑克森（Demetrius Jackson）行搶，正當母親與他纏鬥時，9歲的小女孩尼爾森，從副駕駛門繞過車身，衝向歹徒並痛扁他一頓，也引起其他民眾的注意而上前幫忙，所有過程被監視器都記錄下來。

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而西棕櫚當地警方19日也針對尼爾森勇敢的抗暴行為，頒發表揚狀和勳章以致意，因為尼爾森的遏止，才令警方可以迅速將歹徒逮捕到案。

相關影片請見：

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. ????A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07 — Ashleigh Walters （@AshleighWalters） November 18, 2021

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