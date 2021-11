影片曝光！美歹徒大白天行搶 被佛州9歲小女孩痛扁

2021/11/21 19:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)近日傳出日一名歹徒在光天化日之下行搶,沒想到卻被被害人的9歲女兒尼爾森(Journee Nelson)痛扁一頓制止,當地警方19日也頒發表揚狀及勳章向她致敬。

綜合外媒報導,美國佛州西棕櫚灘一對母女,本月初從超市出來正要上車時,遭29歲歹徒傑克森(Demetrius Jackson)行搶,正當母親與他纏鬥時,9歲的小女孩尼爾森,從副駕駛門繞過車身,衝向歹徒並痛扁他一頓,也引起其他民眾的注意而上前幫忙,所有過程被監視器都記錄下來。

而西棕櫚當地警方19日也針對尼爾森勇敢的抗暴行為,頒發表揚狀和勳章以致意,因為尼爾森的遏止,才令警方可以迅速將歹徒逮捕到案。

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. ????A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07