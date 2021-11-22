為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加州再傳大規模搶劫案 80持槍匪徒闖精品百貨洗劫一空

    位於舊金山郊區一家諾德斯特龍百貨遭到大批搶匪搶劫。圖為「諾德斯特龍」百貨。（美聯社）

    位於舊金山郊區一家諾德斯特龍百貨遭到大批搶匪搶劫。圖為「諾德斯特龍」百貨。（美聯社）

    2021/11/22 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國高級百貨公司「諾德斯特龍」（Nordstrom）在舊金山、奧克蘭以東郊區的一家分店在20日晚間遭到竊盜集團搶劫，目擊者指出，有80名蒙面搶匪闖入店面中將商品洗劫一空，接著集體乘車現場。警方聞訊到場後，逮捕3名搶匪，但大多數嫌犯仍逍遙法外，當地警方認為，這此大規模竊盜事件明顯為預謀犯案。

    綜合外媒報導，位於奧克蘭以東的核桃溪市（Walnut Creek）一家「諾德斯特龍」百貨在20日晚間遭到數十名蒙面搶匪洗劫。

    目擊者指出，劫匪集團將大約25輛汽車停放在周圍、擋住街道，大批劫匪衝進諾德斯特龍百貨洗劫商品，將商品搬上車後便駕車加速逃逸。鄰近的餐廳經理巴雷特表示，他看到混亂現場後馬上把門鎖起來，並看到50至80人戴著面罩與手持許多武器。

    核桃溪市警方表示，警方在晚間9點獲報，在現場也捕獲了3名劫匪，並指控3人搶劫、盜竊、持有贓物及非法擁槍。警方指出，劫匪在搶劫過程中襲擊兩名百貨員工，並對另外一名員工噴灑胡椒噴霧。警方目前正比對監視器畫面，試圖找出目前仍在逃的其他嫌犯。

    此事件也並非是加州近期唯一的大規模搶劫案，舊金山聯合廣場於19日晚間有數家名牌店面遭到大批劫匪洗劫，包括路易威登（Louis Vuitton）、芬迪（Fendi）、巴寶莉（Burberry）、伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）等名牌店面，舊金山警方目前已逮捕數人，並持續追查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！美歹徒大白天行搶 被佛州9歲小女孩痛扁
    2021/11/21 19:47

    影片曝光！美歹徒大白天行搶 被佛州9歲小女孩痛扁
    驚！美機場發生搶劫案 西南航空職員死亡
    2021/11/21 15:47

    驚！美機場發生搶劫案 西南航空職員死亡

    低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術
    半世紀未解之謎破了！美銀行劫匪逃亡52年 身分確認已過世
    2021/11/15 10:15

    半世紀未解之謎破了！美銀行劫匪逃亡52年 身分確認已過世
    紐約華裔女突被推下地鐵軌道 流浪漢搶劫後被逮捕
    2021/11/14 16:46

    紐約華裔女突被推下地鐵軌道 流浪漢搶劫後被逮捕

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播