加州再傳大規模搶劫案 80持槍匪徒闖精品百貨洗劫一空

位於舊金山郊區一家諾德斯特龍百貨遭到大批搶匪搶劫。圖為「諾德斯特龍」百貨。（美聯社）

2021/11/22 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國高級百貨公司「諾德斯特龍」（Nordstrom）在舊金山、奧克蘭以東郊區的一家分店在20日晚間遭到竊盜集團搶劫，目擊者指出，有80名蒙面搶匪闖入店面中將商品洗劫一空，接著集體乘車現場。警方聞訊到場後，逮捕3名搶匪，但大多數嫌犯仍逍遙法外，當地警方認為，這此大規模竊盜事件明顯為預謀犯案。

綜合外媒報導，位於奧克蘭以東的核桃溪市（Walnut Creek）一家「諾德斯特龍」百貨在20日晚間遭到數十名蒙面搶匪洗劫。

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目擊者指出，劫匪集團將大約25輛汽車停放在周圍、擋住街道，大批劫匪衝進諾德斯特龍百貨洗劫商品，將商品搬上車後便駕車加速逃逸。鄰近的餐廳經理巴雷特表示，他看到混亂現場後馬上把門鎖起來，並看到50至80人戴著面罩與手持許多武器。

核桃溪市警方表示，警方在晚間9點獲報，在現場也捕獲了3名劫匪，並指控3人搶劫、盜竊、持有贓物及非法擁槍。警方指出，劫匪在搶劫過程中襲擊兩名百貨員工，並對另外一名員工噴灑胡椒噴霧。警方目前正比對監視器畫面，試圖找出目前仍在逃的其他嫌犯。

此事件也並非是加州近期唯一的大規模搶劫案，舊金山聯合廣場於19日晚間有數家名牌店面遭到大批劫匪洗劫，包括路易威登（Louis Vuitton）、芬迪（Fendi）、巴寶莉（Burberry）、伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）等名牌店面，舊金山警方目前已逮捕數人，並持續追查。

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