「光州屠夫」全斗煥生前從未認錯 遺孀今為亡夫罪行首度道歉

全斗煥在「光州運動」期間率軍血腥鎮壓，造成大量平民死傷，且全斗煥直到過世都沒有針對此事道歉。圖後為光州民主化運動犧牲者紀念塔。（歐新社資料照，本報合成）

2021/11/27 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統全斗煥於日前去世，享耆壽90歲，出殯儀式於今日在醫院殯儀館低調舉行，其遺孀在媒體面前，首次替亡夫血腥鎮壓民運的歷史罪行低頭道歉，但韓媒對此不以為然，更批「為時已晚」。

根據《韓聯社》報導，南韓前總統全斗煥在1980年5月「光州民主化運動」期間，率軍血腥鎮壓，導致大量平民、學生死傷，被稱為「光州屠夫」，卸任後被控製造內亂、叛亂罪，被判無期徒刑，1997年12月獲時任南韓總統金泳三特赦。

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全斗煥直到過世前都沒有道歉，也沒繳納違法所得，南韓社會上普遍對其死訊冷眼看待，他也成為南韓政府引進國葬制度以來，首名不被按國葬規格治喪的前總統。

全斗煥的出殯儀式今日於首爾塞布蘭斯醫院殯儀館從簡舉行，僅遺屬等少數人出席，遺孀李順子在葬禮時面對媒體提問始終保持沉默，直至遺體火化後，她才低頭向大眾道歉。

李順子表示，她代替丈夫向那些身心受創的人致上深深歉意，並透露全斗煥卸任後曾自省是自己犯下了過錯，是自己無德。

這是全斗煥這方首度為歷史罪行公開道歉，但距離事件發生，已過了41年，《韓聯社》直指，全斗煥生前從未針對自身罪過真誠致歉，遺孀也疑似只是迫於無奈才向大眾道歉，實際上為時已晚。

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