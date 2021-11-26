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    俄羅斯近10年最嚴重礦災 至少52人身亡含6救難人員

    西伯利亞的Listvyazhnaya礦場發生嚴重災情。（法新社）

    西伯利亞的Listvyazhnaya礦場發生嚴重災情。（法新社）

    2021/11/26 09:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發生近10年來最嚴重礦災，至少52人不幸身亡，意外發生於25日，礦場通風井煤塵起火，導致礦井裡濃煙密布，起初有11人身亡，救難人員到場後卻陸續傳出憾事，在搜救失聯礦工時，數名救難人員也因為窒息而喪命。

    《BBC》報導，這起事件發生在莫斯科東方3500公里，位於西伯利亞的Listvyazhnaya礦場，當時至少有285人在當地工作，意外發生時多數人急忙逃離，有49人送醫，其中4人狀況危急。事件發生之初有數十名礦工沒有順利逃脫，救難隊員到場後偵測出礦井裡有高濃度甲烷，搜救難度大幅提高，接著就傳出救難隊員不幸身亡的消息，到了晚間，消息人士透露已無人生還，死亡人數飆升至50人以上，包含6名救難隊員。

    報導表示，礦場負責人員已經被逮捕，令人感到恐怖的是，這個礦場在2004年也曾經發生爆炸意外，導致13人死亡，2016年俄羅斯曾經評估國內58個礦場的安全性，其中有34%屬於不安全，但Listvyazhnaya礦場不在其中。對此事件俄羅斯總統普廷表示，希望能盡可能救出更多人，這是一場巨大的悲劇。

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